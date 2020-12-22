Müşteri Temsilcisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Müşteri Temsilcisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Müşteri temsilcisi, müşterilerin istek ve beklentilerini dinleyerek ona en uygun seçenekleri sunan çalışanlardır.

Müşteri Temsilcisi Nedir?

Müşteri temsilcisi, etkileyici bir dil kullanarak müşterilerin istek ve beklentilerine en uygun ürün ve hizmet seçeneklerini sunan kişilerdir. Bu kişiler problem çözme yeteneğine sahip ve iletişim becerisi yüksek kişilerdir. Müşteri temsilcilerini. Görev ve sorumlulukları çalıştığı kurum ve kuruluşa göre değişiklik gösterebilir.

Müşteri Temsilcisi Ne İş Yapar?

Müşteri temsilcilerinin başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

Müşteri sorularına ve aramalarına cevap vermek,

Müşterilerin yaşadığı sorunları telefon e-posta ve sosyal medya aracılığı ile çözmek,

Müşterilerin ödeme bilgisi, adres, telefon ve iletişim bilgilerini almak,

Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek,

Satış Şartları ve garanti bilgisi hakkında müşterilere bilgi vermek,

Sipariş ve geri ödeme bilgileri hakkında müşteriye bilgi vermek,

Müşterinin hesap bilgilerini kaydederek güncellemek

Müşteriyi, ürün ya da hizmet iptalini yeniden düşünmeye ve vazgeçirmeye çalışmak,

Müşterinin şikayetlerini dinleyerek ürün ya da hizmet sorunlarının çözümünü sağlamak,

Müşterinin sorununun çözümü için süreci takip etmek,

Müşterinin ihtiyaçlarını analiz ederek ona en uygun ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet gerekliliklerini yönetime sunmak,

Genel müşteri memnuniyeti ve şikayetleri hakkında rapor hazırlamak

Ürün geri çağırma işlemlerini gerçekleştirmek,

İlgili departmanlarla iş birliği içinde çalışarak firma ve politika değişiklikleri hakkında haberdar olmak,

İnteraktif ve açık iletişim yolları aracılığı ile sürdürülebilmiş ilişkiler kurmak.

Müşteri Temsilcisi Nasıl Olunur?

Müşteri temsilcisi olmak için belirli bir eğitim almanız gerekmiyor. Fakat bazı firmalar müşteri temsilcisi adaylarına özel eğitim vermeyi tercih ediyor. Firmaların kriterlerine göre müşteri temsilcilerinde aranan kriter ve yetkinlikler değişiklik gösterebiliyor. Müşteri temsilcileri iletişimi güçlü ve ikna edebilme kabiliyeti yüksek kişiler olmalıdır. Kurumsal firmalarda görev yapan müşteri temsilcileri, müşterilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ürün ve hizmet satışını yapmak için eğitim alır.

Müşteri Temsilcisi Olma Şartları Nelerdir?

Düzgün bir diksiyona sahip olmak,

Etkin bir şekilde zaman yönetimini gerçekleştirebilmek ve en kısa süre içinde müşteri sorunlarına çözüm bulabilmek,

Telefonla iletişim kurma becerisi yüksek ve aktif dinleme becerisine sahip olmak,

Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,

Farklı müşteri beklentilerine nezaketle ve sabırla cevap vermek ve alternatifler sunmak,

Ekip çalışmasına uyumlu olmak.

Müşteri Temsilcisi Maaşları Ne Kadardır?

Müşteri temsilcilerinin maaşları, çalıştıkları kurum ve kuruluşa göre farklılık gösterir. Müşteri Temsilcileri, genellikle asgari ücret ile işe başlıyor. Bu alanda kendini geliştiren ve büyük firmalarda görev yapan müşteri temsilcileri ise 5.000 TL’ye kadar maaş alabiliyor.

Büyük firmalar için müşteri temsilcileri ürün ve hizmetlerinin satılması için oldukça önemlidir. Bu nedenle müşteri temsilcilerini yetiştirmek için onlara bazı eğitimler verir ve yetkinliklerini arttırmak ister. Eğitilmiş ve donanım kazandırılmış müşteri temsilcileri ise daha yüksek maaşlarla çalışma imkanı buluyor.

Müşteri Temsilcileri İş İmkanları Nelerdir?

Müşteri Temsilcileri özel sektörde pek çok firma ve kurumda görev yapma imkanı buluyor. Müşteri temsilcilerinin çok geniş bir çalışma imlamı vardır. Bu kişiler, işinde başarılı olduğu ve deneyim kazandığı taktirde pek çok büyük kurum ve kuruluşta çalışma imkanı bulabilir. Bu alanda kişiler kendini ne kadar çok geliştirirlerse o kadar daha iyi maaş alma imkanı bulurlar.