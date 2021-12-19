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Müstelzim Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müstelzim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Müstelzim Ne Demek#Müstelzim
Müstelzim Ne Demek, Ne Anlama Gelir Müstelzim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan müstelzim kelimesi, istilzam sözcüğünden türetilmiştir. İstilzam, gerektirmek anlamına gelirken müstelzim de gerektiren ve ihtiyaç duyulan şey demektir. Aynı kökten türeyen elzem kelimesi ise, en gerekli, en mühim manasına gelir. Müstelzim kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: 1- Müstelzim Eğitim 2- Müstelzim Kitap. Müstelzim ne demek? Müstelzim TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Müstelzim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İhtiyaç 2- Şart 3- Lazım 4- Mukteza 5- Vacip 6- Hacet 7- İcap 8- İltizam

 Müstelzim Ne Demek?

 16.yüzyılda literatüre giren Müstelzim kelimesi, bir şeyin gerçekleşmesini ya da temin edilmesini gerekli kılan, lüzumlu olan demektir. Kelimenin fiil hali ''Müstelzim olmak'' şeklinde yazılır.

 Müstelzim Ne Anlama Gelir?

 Günlük konuşmalardan çok edebi eserlerde kullanılan müstelzim kelimesi şart ve mucip anlamına gelir.

 Müstelzim TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Müstelzim kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Gereklilik, zorunluluk,

 İkinci Anlamı: Bir şeyin gerçekleşmesindeki temek sebep, saik

 Müstelzim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ortada çözüme kavuşturulmamış bu kadar meselenin olması konuşmamızı müstelzim kılıyor.

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 2- Bize müstelzim olan şey okumak, düşünmek ve öğrendiğimiz yeni şeyleri çevremizdeki insanlarla paylaşmaktır.

 3- Doktor, acilen almamız gereken müstelzim ilaçları reçeteye yazdı.

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