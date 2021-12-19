Müstelzim Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müstelzim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Müstelzim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İhtiyaç 2- Şart 3- Lazım 4- Mukteza 5- Vacip 6- Hacet 7- İcap 8- İltizam

Müstelzim Ne Demek?

16.yüzyılda literatüre giren Müstelzim kelimesi, bir şeyin gerçekleşmesini ya da temin edilmesini gerekli kılan, lüzumlu olan demektir. Kelimenin fiil hali ''Müstelzim olmak'' şeklinde yazılır.

Müstelzim Ne Anlama Gelir?

Günlük konuşmalardan çok edebi eserlerde kullanılan müstelzim kelimesi şart ve mucip anlamına gelir.

Müstelzim TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Müstelzim kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Gereklilik, zorunluluk,

İkinci Anlamı: Bir şeyin gerçekleşmesindeki temek sebep, saik

Müstelzim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ortada çözüme kavuşturulmamış bu kadar meselenin olması konuşmamızı müstelzim kılıyor.

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2- Bize müstelzim olan şey okumak, düşünmek ve öğrendiğimiz yeni şeyleri çevremizdeki insanlarla paylaşmaktır.

3- Doktor, acilen almamız gereken müstelzim ilaçları reçeteye yazdı.