Müstedrek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müstedrek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Müstedrek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Bilgi 2- Havadis 3- Enformasyon 4- Fen 5- Done 6- Nosyon 7- Müktesebat

8- Maarif 9- Hikmet 10- Kültür

Müstedrek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük konuşmalardan ziyade edebi eserlerde ve felsefe kitaplarında kullanılan müstedrek kelimesi, öğrenilmek istenen bilgi anlamına gelir. Tam olarak idrak edilebilmesi için üzerinde uzun saatler boyunca mesai harcanması gereken tüm bilgiler için de müstedrek kelimesi kullanılır.

Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin içinde yer alır. Örneğin ilm-i müstedrek, anlaşılması, bilinmesi gereken ilim demektir.

Müstedrek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Müstedrek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Anlaşılması güç konu ya da bilgi

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İkinci Anlamı: Bilgi, ilim, uzmanlık dalı

Müstedrek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Tasavvufta müstedrek olarak nitelendirilen birçok kavram yer alıyor.''