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Müstedrek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müstedrek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Müstedrek Ne Demek#Müstedrek
Müstedrek Ne Demek, Ne Anlama Gelir Müstedrek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan müstedrek, idrak kelimesinden türetilmiştir. İdrak, bir şeyi anlama, doğru ile yanlışı ayırt edebilme kudreti anlamına gelir. Müstedrek ise anlaşılmak ve bilinmek istenen şey demektir. Bu kelime genellikle bilgi sözcüğünün yerine kullanılır. Bununla birlikte, tam olarak anlaşılmayan, kapalı ve muğlak ifadeler de müstedrek olarak nitelendirilir. Müstedrek ne demek, ne anlama gelir? Müstedrek kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Müstedrek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Bilgi 2- Havadis 3- Enformasyon 4- Fen 5- Done 6- Nosyon 7- Müktesebat

 8- Maarif 9- Hikmet 10- Kültür

 Müstedrek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günlük konuşmalardan ziyade edebi eserlerde ve felsefe kitaplarında kullanılan müstedrek kelimesi, öğrenilmek istenen bilgi anlamına gelir. Tam olarak idrak edilebilmesi için üzerinde uzun saatler boyunca mesai harcanması gereken tüm bilgiler için de müstedrek kelimesi kullanılır.

 Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin içinde yer alır. Örneğin ilm-i müstedrek, anlaşılması, bilinmesi gereken ilim demektir.

 Müstedrek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK’ya göre Müstedrek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Anlaşılması güç konu ya da bilgi

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 İkinci Anlamı: Bilgi, ilim, uzmanlık dalı

 Müstedrek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Tasavvufta müstedrek olarak nitelendirilen birçok kavram yer alıyor.''

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