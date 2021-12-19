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Müstecip Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müstecip Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Müstecip Ne Demek#Müstecip
Müstecip Ne Demek, Ne Anlama Gelir Müstecip Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İlk defa duyulan sözcüklerin taşımakta oldukları anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün anlamının ne olduğu ister istemez merak edilmekte ve öğrenilmek istenmektedir. Müstecir duyulduğunda anlamı en çok merak edilen sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sizin için Müstecip ne demek, ne anlama gelir? Müstecip kelimesinin TDK sözlük anlamı konularını detaylarıyla derledik.

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 Müstecir, yaşantımız içerisinde oldukça sık kullanım durumu mevcut olan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medya üzerinde hem de gündelik yaşamın içerisinde kullanılan müstecir kelimesi, uzun seneler boyunca Türkçe dilinde kendisine yer bulmaktadır.

 Müstecip Ne Demek?

 Arapça kökenli bir kelime olma özelliği barındıran Müstecir kelimesi, dilimizde bir hayli fazla kullanım durumu söz konusu haldeki kelimelerden birisidir. Ancak müstecip kelimesinin ne demek olduğu bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından bilinmemekte ve öğrenilmek istenmektedir. Müstecip" kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı demektir.

 Müstecip Ne Anlama Gelir?

 Anlamı en çok merak edilen ve araştırılan sözcüklerden biri olan "müstecip" kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı anlamında kullanılmakta olan bir kelimedir. Yani bu kelimenin anlamı kiracıdır.

 Müstecip Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Müstecir kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından kabul görmekte olan anlamı çok fazla merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu sayede bireyler müstecir kelimesinin anlamını öğrenerek gerekli durumlarda doğru şekilde kullanabilme olanağına kavuşabilmektedir.

 TDK'ye göre müstecir kelimesinin anlamı ise şu şekildedir:

 - Kira karşılığında bir yeri tutan kişi, kiracı

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#Müstecip Ne Demek#Müstecip

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