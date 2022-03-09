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Müstebit ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre müstebit kelimesinin sözlük anlamı

#Eğitim#Araştırma#Müstebit
Müstebit ne demek, ne anlama gelir TDKya göre müstebit kelimesinin sözlük anlamı

Müstebit kelimesi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir kelime olmasa bile zaman zaman bu kelime ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Müstebit kelimesini duyduğunuz zaman ise ne anlama geldiğini araştırmak ve öğrenmek isteyebilirsiniz. Müstebit ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre müstebit kelimesinin sözlük anlamı nedir? Müstebit kelimesinin sahip olduğu anlamı detayları ile derledik.

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Müstebit kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelime değildir. Müstebit kelimesinin eskimiş kelimeler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Müstebit kelimesi, zorba ve baskıcı manalarında kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir.

 Müstebit Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Müstebit kelimesi günümüzde çok fazla kullanılan bir kelime değildir. Müstebit kelimesinin bir sıfat olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kelimenin sahip olduğu anlam ise zorba ve baskıcı olarak ifade edilebilir. Müstebit kelimesi zorba ve baskıcı manasında kullanılmakta olan eski kökenli bir kelime olma özelliğine sahiptir. Müstebit kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılmasa bile yine de karşılaşılabilmektedir.

 TDK'ya Göre Müstebit Kelimesinin Sözlük Anlamı

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 Türk dil kurumuna göre müstebit kelimesinin sözlük anlamının zorba ve baskıcı manalarına geldiğini söylemek mümkündür. Müstebit kelimesi kullanıldığı cümleye göre de farklı anlamlara sahip olarak ifade edilebilir. Müstebit kelimesi eskimiş bir kelime olsa bile dilimizde bazı durumlarda kullanıldığına rastlamak mümkün olmaktadır. Müstebit kelimesinin sahip olduğu anlamın ise genel olarak baskıcı ve zorba manalarına geldiği ifade edilebilir.

 

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#Eğitim#Araştırma#Müstebit

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