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Muskat ne demek? Muskat kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Muskat
Muskat ne demek Muskat kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Son dönemlerde merak edilen ve internet üzerinden araştırılan kelimeler içerisinde muskat sözcüğü geliyor. Peki, muskat ne demek? Muskat kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Bu kelime Fransızca kökenli bir sözcüktür ve Türkiye'de yerleşik olarak kullanılır. Daha çok yemek kültürü üzerinden ele alınır ve belli bir anlama sahiptir.

Muskat Ne Demek?

Daha çok et yemekleri ile beraber çorbalarda kullanılan küçük Hindistan cevizi, muskat olarak bilinmektedir.

Muskat Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Birçok farklı sofra kültüründe kullanılan, çorba ile beraber et yemeklerinde değerlendiren küçük Hindistan cevizi muskat anlamına gelmektedir. Son dönemlerde Türk mutfağında da önemli bir yere sahip hale geldiğini söylemek mümkün.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit muskat kelimesi ‘küçük Hindistan cevizi’ olarak ifade edilmektedir. Özellikle farklı yemeklerde kullanılan bir doğal besin kaynağı olarak da ön plana çıkıyor. Taşımış olduğu bu anlamı ile beraber gerekli yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanda birçok değişik yemek kültürü kapsamında da lezzet amaçlı değerlendirilebilir.

 

 

 

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