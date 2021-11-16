Muşamba nedir, ne anlama gelir? Muşamba ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Muşamba kelimesinin kökeni Arapçadır. Muşamba kelimesi genel olarak çoğu insan tarafından bilinse de birden farklı şekilde açıklanmaktadır. Muşamba yağlı boya veya kauçuk sürülerek, su geçirmeyecek durumuna getirilmiş olan kalın bez anlamına gelmektedir.

Muşamba Nedir?

Günlük hayatta çok fazla duyulan ve kullanılan kelimelerden birisi muşamba kelimesidir. Muşamba su geçirmeyecek şekilde yağlı boya veya kauçuk sürülen kalın bez demektir.

Muşamba Ne Anlama Gelir?

Günümüzde pek çok farklı alanlarda kullanılan muşamba, kelime anlamı ile de farklı özelliklere ayrılmaktadır. Muşamba kelimesi su geçirmeyecek şekilde hazırlanan ve üretilen yağmurluk anlamlarına gelmektedir.

Muşamba Ne Demek?

Halk arasında da sıkça kullanılan kelimelerden birisi olan muşamba su geçirmeyen yağmurluk veya kalın bez demek olarak ifade edilmektedir. Öte yandan insanlar muşamba kelimesinin tüm anlamlarını bilmek istemektedir. Buna göre muşamba kelimesinin TDK sitesindeki anlamları merak edilmektedir.

Muşamba TDK Sözlük Anlamı

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Binlerce farklı kelimelerin tüm anlamlarını bulunduğu TDK sözlük sitesinde muşamba kelimesinin de anlamları bulunmaktadır. TDK Sözlük sitesinde muşamba kelimesi için yer alan tüm anlamlar şu şekilde sıralanmaktadır:

- Su geçirmeyecek şekilde yapılmış yağmurluk.

- Linolyum, bu bezden yapılan.

- Yağlı boya ya da kauçuk sürülerek elde edilen, su geçirmeyen kalın bez.