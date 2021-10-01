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Muşamba ne demek? Muşamba kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Muşamba
Muşamba ne demek Muşamba kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Genel olarak birçok farklı evde bulunan malzeme türleri içerisinde muşamba gelmektedir. Amaca uygun şekilde değişik yerlerde kullanılan bir eşya olduğunu söylemek mümkündür. Peki, muşamba ne demek? Muşamba kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Muşamba kelimesi Arapçadan Türkçeye gelmiş ve yerleşik olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle evlerde birçok değişik amaç altında koruma ve saklama amaçlı kullanılan bir malzeme olarak öne çıkıyor.

 Muşamba Ne Demek?

 Değişik anlamları ile beraber muşamba kelimesi farklı biçimlerde ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

 - Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürmek suretiyle, su geçirmeyecek hale gelen kalın bez

 - Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk

 - Bu bezden yapılan

 Bu şekilde ele alınan anlamları ile beraber kullanılabilir.

 Muşamba Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Su geçirmeyen kalın bez muşamba olarak ifade edilmektedir. Tek başına ya da amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanılabilir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakılan veriler ile beraber muşamba kelimesi, ‘Su geçirmez kalın bez’ biçiminde ifade edilmektedir.

 

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