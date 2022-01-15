Müsait nasıl yazılır? Müsait kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Müsait kelimesi Türkçede en çok kullanılan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda harp üzerinden çok fazla hata yapılan bir sözcük olduğunu da ifade etmek gerekir. Özellikle iki sesli harf yan yana geldiği için bu konuda bazı karışıklıklar yaşanabilmektedir.

Müsait Nasıl Yazılır?

Doğru yazılışı en çok merak edilen kelimedir içerisinde müsait sözcüğü yer almaktadır. Bu konuda doğru şekilde ele alınışı, ‘Müsait’ şeklinde öne çıkar. Bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde kullanma imkanı vermektedir. Araya herhangi bir kelime girmeden iki sesli harf bu şekilde yan yana durmaktadır. Genelde özellikle ‘Müsayit’ şekilde yanlış biri yazın ele alınır. Burada herhangi bir şekil, ‘y’ harfi kullanılmamalıdır. Böylece doğru yazılışı üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.

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Müsait Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Müsait’ biçiminde öne çıkar. Bu konuda kelime adına cümle üzerinde örnekler verilebilir.

‘’Ben müsait olduğum zaman seni arayacağım.’’

‘’Bugün gerçekten hiç müsait değilim seninle gelemem.’’

Görüldüğü üzere bu şekilde taşımış olduğu anlam üzerinden cümle içerisinde kullanılmaktadır. Özellikle Türkçede en çok değerlendirilen sözcükler arasında yer alır.