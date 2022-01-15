Müsaade nasıl yazılır? müsaade kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Müsaade kelimesi günlük yaşamın en yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer alır. Aynı zamanda çok fazla yazım hatası yapılan sözcükler arasında bulunmaktadır. Ortaya çıkan yazım hatası ile beraber okuma hatası da arkasından gelir. Bunun önüne geçebilmek için ise yapılması gereken Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi almaktır.

Müsaade Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden yazılışı müsaade şeklindedir. Yani iki tane, ‘a’ harfi yan yana yazılır. Öne çıkan bu yazım ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde amacına göre kullanılabilir. Türkçe üzerinden karşılığı izin olan bu kelime, okunurken de aynı şekilde sesli harfleri uzatmak suretiyle dile getirmek gerekir.

Müsaade Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit bu kelime müsaade şeklinde yazılmaktadır. Herhangi bir durum karşısında izin istemek maksatlı dile getirilen kibar bir sözcük olarak öne çıkar. Bu kelime ile beraber amacına göre kullanım imkanı vermektedir.

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‘’Sana gitmek için ben henüz müsaade vermedim.’’

Yukarıda görüldüğü gibi amaca bağlı olarak müsaade kelimesi kullanılabilir. Böylece yazım hatasını giderilmesi ile beraber aynı zamanda Okuma hatası da ortadan kalkmış olur.