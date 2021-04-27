Muş plaka kodu kaçtır? Muş ve ilçelerinin plaka harfleri
Muş plaka kodu denildiğinde akla ilk olarak Muş ilinde kullanılan ve Muş'a bağlı ilçelerde kullanılan plaka harfleri ve kodları gelmektedir. Pek çok yasal, idari, adli işlerde gerekli olan plaka, her ilde ve ile bağlı ilçelerde kullanılmaktadır. Muş iline ait plaka kodlarını inceleyecek, bu konu hakkındaki bilgileri derledik.
Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu bölgede Bingöl, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Bitlis gibi diğer Doğu Anadolu illerine komşudur. Muş iline bağlı ilçeler ise; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto olarak sıralanabilir. Türkiye'deki her bölgesinde bulunan 81 ilinin vilayeti vardır ve bu vilayetlere ait olan her plaka kodu birbirinden farklıdır.
Muş İli Plaka Kodu Kaçtır?
Muş ili, Çavuşdağı'nın kuzeydoğu kısımlarında yer alır. Aslında Muş ili, Muş şehrinin batısında yer alır. Bu ilin 413.260 kişilik nüfusu vardır. Tüm bunların yanı sıra bu ilin tarihi ve gezilecek yerleri de vardır. Muş plaka kodu ise 49'dur. Bu ilde aracı olan her kişi, bu plaka kodunu kullanmaktadır. Ayrıca plaka kodunun yanında plaka harfleri de bulunmaktadır. Bu plaka harfleri ise araçların, ildeki hangi ilçeye ait olduğunu belirten kodlardır.
Muş İline Bağlı İlçelerin Plaka Harfleri Nelerdir?
Muş Merkez plaka harfleri;
- 49 M 0001-49 M 9999 Muş Merkez
- 49 T 0001-49 T 0599 Muş Merkez
- 49 T 0900-49 T 9999 Muş Merkez
- 49 AC 001-49 AZ 999 Muş Merkez
- 49 J 1000-49 J 1999 olarak sıralanabilir.
Malazgirt ilçesi plaka harfleri;
- 49 E 0001-49 E 9999 Malazgirt
- 49 J 3000-49 J 3999 Malazgirt
- 49 T 0801-49 T 0999 Malazgirt olarak sıralanabilir.
Varto ilçesi plaka harfleri;
- 49 T 0601-49 T 0699 Varto
- 49 F 0001-49 F 9999 Varto
- 49 J 4000-49 J 4999 Varto olarak sıralanabilir.
Bulanık ilçesi plaka harfleri;
- 49 T 0701-49 T 0799 Bulanık
- 49 J 2000-49 J 2999 Bulanık
- 49 D 0001-49 D 9999 Bulanık olarak sıralanabilir.