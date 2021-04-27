Muş plaka kodu kaçtır? Muş ve ilçelerinin plaka harfleri

Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu bölgede Bingöl, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Bitlis gibi diğer Doğu Anadolu illerine komşudur. Muş iline bağlı ilçeler ise; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto olarak sıralanabilir. Türkiye'deki her bölgesinde bulunan 81 ilinin vilayeti vardır ve bu vilayetlere ait olan her plaka kodu birbirinden farklıdır.

Muş İli Plaka Kodu Kaçtır?

Muş ili, Çavuşdağı'nın kuzeydoğu kısımlarında yer alır. Aslında Muş ili, Muş şehrinin batısında yer alır. Bu ilin 413.260 kişilik nüfusu vardır. Tüm bunların yanı sıra bu ilin tarihi ve gezilecek yerleri de vardır. Muş plaka kodu ise 49'dur. Bu ilde aracı olan her kişi, bu plaka kodunu kullanmaktadır. Ayrıca plaka kodunun yanında plaka harfleri de bulunmaktadır. Bu plaka harfleri ise araçların, ildeki hangi ilçeye ait olduğunu belirten kodlardır.

Muş İline Bağlı İlçelerin Plaka Harfleri Nelerdir?

Muş Merkez plaka harfleri;

49 M 0001-49 M 9999 Muş Merkez 49 T 0001-49 T 0599 Muş Merkez 49 T 0900-49 T 9999 Muş Merkez 49 AC 001-49 AZ 999 Muş Merkez 49 J 1000-49 J 1999 olarak sıralanabilir.

Malazgirt ilçesi plaka harfleri;

49 E 0001-49 E 9999 Malazgirt 49 J 3000-49 J 3999 Malazgirt 49 T 0801-49 T 0999 Malazgirt olarak sıralanabilir.

Varto ilçesi plaka harfleri;

49 T 0601-49 T 0699 Varto 49 F 0001-49 F 9999 Varto 49 J 4000-49 J 4999 Varto olarak sıralanabilir.

Bulanık ilçesi plaka harfleri;