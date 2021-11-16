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Mürüvvet nedir, ne anlama gelir? Mürüvvet ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Mürüvvet#Kelime#TDK
Mürüvvet nedir, ne anlama gelir Mürüvvet ne demek TDK sözlük anlamı..

Yabancı kökenli olmasına rağmen dilimizde çeşitli kelimeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz konusu olan yaygın kullanılan yabancı kelimelerden birisi de mürüvvet kelimesidir. Mürüvvet kelimesi çoğu insan tarafından kullanılsa da gerçek anlamları pek bilinmemektedir. Mürüvvet nedir? Mürüvvet ne demek? Mürüvvet ne demek? Mürüvvet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Mürüvvet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda Arapça muruvvet kelimesinden türetilerek dilimizde yer almıştır. Mürüvvet kelimesi aile içindeki çocukların sünnet, doğum günü veya evlilik gibi özel günlere erişmekten dolayı duyulan mutluluk anlamına gelmektedir.

 Mürüvvet Nedir?

 Halk dilinde de sıkça kullanılan bir kelime olan mürüvvet kelimesi birden farklı anlamlara gelmektedir. Mürüvvet cömertlik anlamına gelmektedir. Öte yandan mürüvvet yiğitlik ve mertlik demektir.

 Mürüvvet Ne Anlama Gelir?

 Özellikle ülkemizde Allah çocuklarının mürüvvetini göstersin gibi cümlelerde kullanılan mürüvvet, bir kişinin çocuğunun başarı olması, sünnet ya da evlilik yapması gibi özel günlerde mutlu olması anlamına gelmektedir.

 Mürüvvet Ne Demek?

 İnsanlar arasında kişinin çocuğunun özel günlerinde mutlu olmasından dolayı sevinç duyması demek olduğu anlamına gelen mürüvvet kelimesinin ayrıca daha farklı anlamları da bulunmaktadır. Bu tür anlamlar arasında mürüvvet kelimesinin cömertlik demek olduğu da yer almaktadır.

 Mürüvvet TDK Sözlük Anlamı

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 Türkçe veya farklı kökenli kelimelerin anlamları TDK sözlük sitesinde detaylı olarak yer almaktadır. TDK Sözlük sitesinde mürüvvet kelimesinin anlamları da şu şekilde sıralanmaktadır:

 - Ailede çocuğun doğumu, sünneti, evliliği gibi olaylardan dolayı duyulmuş olan sevinç, mutluluk.

 - Yiğitlik, mertlik.

 - Cömertlik.

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#Mürüvvet#Kelime#TDK

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