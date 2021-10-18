Mürüvvet ne demek, ne anlama geliyor? Mürüvvet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mürüvvet kelimesinin anlamı mutluluk ve sevinçtir.

Mürüvvet Ne Demek?

Mürüvvet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Mürüvvet kelimesi eskiden yiğitlik mertlik anlamlarında kullanılmıştır. İslam ansiklopedisine göre mürüvvet kelimesi Arapçadır ve mükemmel insaniyet anlamı gelmektedir. Günümüzde mürüvvet kelimesinin anlamları iyimserlik, cömertlik, mutluluk ve sevinç anlamlarında kullanılmaktadır.

Mürüvvet TDK Sözlük Anlamı

Mürüvvet kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında üç karşılık çıkmaktadır. Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki ilk anlamı bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç olarak verilmiştir. Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki ikinci anlamı cömertlik olarak verilmiştir. Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki son anlamı yiğitlik ve mertlik olarak verilmiştir.