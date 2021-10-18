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Mürüvvet ne demek, ne anlama geliyor? Mürüvvet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Mürüvvet#TDK
Mürüvvet ne demek, ne anlama geliyor Mürüvvet kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Günlük hayatta bazı kelimeleri oldukça sık kullanılmaktadır. İyi haberler için genellikle mürüvvet kelimesi kullanılmaktadır. Çocukluktan büyüyene kadar mürüvvet kelimesine birçok yerde kullanılmaktadır. Mürüvvet kelimesi zor bir kelime olarak görüldüğü için anlamı merak edilmektedir. Mürüvvet kelimesi ne anlama gelmektedir? Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı nedir? Mürüvvet kelimesi hangi durumlar için kullanılmaktadır detayları ile derledik.

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Mürüvvet kelimesinin anlamı mutluluk ve sevinçtir.

Mürüvvet Ne Demek?

Mürüvvet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Mürüvvet kelimesi eskiden yiğitlik mertlik anlamlarında kullanılmıştır. İslam ansiklopedisine göre mürüvvet kelimesi Arapçadır ve mükemmel insaniyet anlamı gelmektedir. Günümüzde mürüvvet kelimesinin anlamları iyimserlik, cömertlik, mutluluk ve sevinç anlamlarında kullanılmaktadır.

 Mürüvvet TDK Sözlük Anlamı

 Mürüvvet kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında üç karşılık çıkmaktadır. Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki ilk anlamı bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç olarak verilmiştir. Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki ikinci anlamı cömertlik olarak verilmiştir. Mürüvvet kelimesinin TDK sözlüğündeki son anlamı yiğitlik ve mertlik olarak verilmiştir.

 

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