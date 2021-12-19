Mürebbi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mürebbi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mürebbi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eğitmen 2- Öğretmen 3- Hoca 4- Muallim 5- Eğitici

Mürebbi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

16.yüzyıldan beri kullanılmakta olan mürebbi kelimesinin sözlük anlamı terbiye verendir. Gerek ahlakı gerek bilgi birikimiyle çevresindeki kişilere örnek olan kişiler için de aynı sözcük kullanılır.

Arapça kökenli bir sözcük olan mürebbi, birçok tamlamanın ve kalıp ifadede de yer alır. Örneğin okula gitmeden ve profesyonel destek almadan kendi kendisini yetiştirmiş kişilere ''mürebbi bizzat'' denir. Tasavvufta ise mürebbi kelimesi insan-ı kamil ve mürşit manasında kullanılmaktadır.

Mürebbi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Mürebbi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir kişinin düzgün bir ahlaka sahip olmasını sağlayan

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İkinci Anlamı: Çocukların eğitimini üstlenen kişi

Mürebbi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''O bana hem rehber hem de mürebbi oldu.''