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Müracat nasıl yazılır? Müracat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Müracat nasıl yazılır Müracat kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan müracaat kelimesi, ''rücu'' sözcüğünden türetilmiştir. Rücu sözcüğü geri dönmek anlamına gelirken müracaat kelimesinin sözlük anlamı başvurudur. Çeşitli kurumların danışmanlık hizmeti veren departmanları için de aynı kelime kullanılır. Müracaat nasıl yazılır? Müracaat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Arapçada -at, çoğul eki olarak kullanılır -At ile biten ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- İstihbarat 2- Teminat 3- Teşkilat 4- Diplomat 5- Müştemilat 6- Tahsilat 7- Alet Edavat 8- Kanaat 9- Kıraat 10- Zanaat 

 Müracaat Nasıl Yazılır? 

 Arapça kökenli bir sözcük olan müracaat kelimesi hem başvuru hem de yönelmek anlamına gelir. Bu kelimenin yazılışı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Bunun nedeni kelimede iki ''a'' harfinin yan yana gelmesidir. 

 Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Müracaat 

 Müracaat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 İnceleme, danışma, araştırma ve resepsiyon sözcükleri ile eş anlamlı olan Müracaat kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 MÜRACAAT - Doğru Kullanım 

 MURACAAT - Yanlış Kullanım

 MÜRACAT – Yanlış Kullanım 

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 Müracaat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- İş için müracaat ettiğim hiçbir yer geri dönüş yapmadı maalesef.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Koskoca şirkette müracat edebileceğim tek bir yetkili kişi bile yok mu?

 (Yanlış Kullanım) 

 3- Dün satış danışmanı olarak muracaat ettiğim mağazadan aradılar.

 (Yanlış Kullanım)

 

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