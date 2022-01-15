Müracat nasıl yazılır? Müracat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Arapçada -at, çoğul eki olarak kullanılır -At ile biten ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- İstihbarat 2- Teminat 3- Teşkilat 4- Diplomat 5- Müştemilat 6- Tahsilat 7- Alet Edavat 8- Kanaat 9- Kıraat 10- Zanaat



Müracaat Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan müracaat kelimesi hem başvuru hem de yönelmek anlamına gelir. Bu kelimenin yazılışı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Bunun nedeni kelimede iki ''a'' harfinin yan yana gelmesidir.

Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Müracaat

Müracaat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

İnceleme, danışma, araştırma ve resepsiyon sözcükleri ile eş anlamlı olan Müracaat kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

MÜRACAAT - Doğru Kullanım

MURACAAT - Yanlış Kullanım

MÜRACAT – Yanlış Kullanım

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Müracaat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İş için müracaat ettiğim hiçbir yer geri dönüş yapmadı maalesef.

(Doğru Kullanım)

2- Koskoca şirkette müracat edebileceğim tek bir yetkili kişi bile yok mu?

(Yanlış Kullanım)

3- Dün satış danışmanı olarak muracaat ettiğim mağazadan aradılar.

(Yanlış Kullanım)