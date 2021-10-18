Munzur ne demek, ne anlama geliyor? Munzur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Salgın devam ediyor uyarısı Yeni servisler açıldı: Sayılar artıyor'Salgın devam ediyor' uyarısı! Yeni servisler açıldı: Sayılar artıyor#Yoğun Bakım
Squid Game izleyen çocuklarda görüldü Ülkelerden peş peşe uyarılar...Squid Game izleyen çocuklarda görüldü! Ülkelerden peş peşe uyarılar...#Squid Game
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisinde: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkeye bırakılamazCumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkeye bırakılamaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Kılıçdaroğlunun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısından sert tepkiKılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan sert tepki#Fuat Oktay
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyorYarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor! #Fikirtepe
5 öğrenci hayatını kaybetmişti Ve karar verildi: Görevden alındılar5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Ve karar verildi: Görevden alındılar#Trafik Kazası
1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiyeye çevirdi1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiye'ye çevirdi#Alman Şirketler
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
Edebiyat dünyası şokta Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktıEdebiyat dünyası şokta! Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktı#Carmen Mola
Akılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdiAkılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdi!#Spencer Tunick
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldi!#Çin
Yolcuların gözü önünde iğrenç olay Polis isyan etti: Görünce şok oldumYolcuların gözü önünde iğrenç olay! Polis isyan etti: Görünce şok oldum#Cinsel İstismar
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Munzur ne demek, ne anlama geliyor? Munzur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Munzur#TDK
Munzur ne demek, ne anlama geliyor Munzur kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Munzur kelimesi izrar sözcüğünden türetilmiştir. İzrar zarar vermek, yıkmak, düzeni bozmak anlamına gelirken munzur kelimesi de zararlı, yaramaz ve hayta demektir. Bu kelimenin muzır ve hınzır şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır. Kelimenin fiil hali ''munzurluk yapmak'' şeklinde kullanılır. Munzur ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Munzur kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yaramaz

2- Hayta

3- Afacan

4- Zararlı

5- Havai

6- Fırlama

7- Asi

8- Haşarı

Munzur Ne Demek?

  1. yüzyılda literatüre giren muzdaip kelimesinin sözlük anlamı gedik ve çıkıntıdır. Ancak günümüzde bu kelime daha çok, büyüklerini sözünü dinlemeyen çocuklar ve yaşına göre olgun davranmayan yetişkinler için kullanılır.

Munzur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Munzur kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Etrafındaki kişilere zarar veren

 İkinci Anlamı: Çenedeki çıkıntı

 Üçüncü Anlamı: Dik başlı, yaramaz

 Munzur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Sen munzur değil uslu bir çocuksun.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Munzur#TDK

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!