Munzur ne demek, ne anlama geliyor? Munzur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Munzur kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yaramaz
2- Hayta
3- Afacan
4- Zararlı
5- Havai
6- Fırlama
7- Asi
8- Haşarı
Munzur Ne Demek?
Munzur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Munzur kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Etrafındaki kişilere zarar veren
İkinci Anlamı: Çenedeki çıkıntı
Üçüncü Anlamı: Dik başlı, yaramaz
Munzur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Sen munzur değil uslu bir çocuksun.''
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