Munzur ne demek, ne anlama geliyor? Munzur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Munzur kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yaramaz

2- Hayta

3- Afacan

4- Zararlı

5- Havai

6- Fırlama

7- Asi

8- Haşarı

Munzur Ne Demek?

yüzyılda literatüre giren muzdaip kelimesinin sözlük anlamı gedik ve çıkıntıdır. Ancak günümüzde bu kelime daha çok, büyüklerini sözünü dinlemeyen çocuklar ve yaşına göre olgun davranmayan yetişkinler için kullanılır.

Munzur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Munzur kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Etrafındaki kişilere zarar veren

İkinci Anlamı: Çenedeki çıkıntı

Üçüncü Anlamı: Dik başlı, yaramaz

Munzur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sen munzur değil uslu bir çocuksun.''