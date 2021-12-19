Münşeat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Münşeat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Münşeat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yazı 2- Kitabe 3- Metin 4- Mecmua 5- Pasaj 6- Tahrir 7- Tefrika 8- Yazıt

Münşeat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

16.yüzyıldan beri kullanılmakta olan münşeat kelimesinin sözlük anlamı inşa edilmiş şeylerdir. Edebiyatta ''inşa'' kelimesinin diğer anlamı nesir olduğu için kaleme alınan tüm düz yazılar için de münşeat sözcüğü kullanılır.

Münşeat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Münşeat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kaleme alınan ve yayımlanan öykü, roman, söyleşi gibi düz yazı türündeki eserler

İkinci Anlamı: Yazarların mektupları, günlükleri ve anlatılarının yayımlandığı dergi.

Münşeat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Osmanlı dönemindeki münşeat hem içerik hem de dil bakımından yüksek bir sanatın izlerini taşıyor.

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2- Şairlerin mektuplarını eski münşeatlardan okuyabilirsin.