Munfasıl zamirler nedir? Arapçada muttasıl zamirler anlamları ve örnekleri ile konu anlatımı

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Zamirler isim yerini tutmaktadır. Bu doğrultuda Arapçada zamirler iki şekilde varlık göstermektedir. Bunlar munfasıl ve muttasıl zamirler şeklinde olmaktadır. Bilindiği üzere ismin yerini tutan kelimeler zamir olarak ifade edilmektedir. Arapçada munfasıl zamirler ayrık zamir olarak tabir edilirler. Muttasıl zamirler ise bitişik zamir olarak tabir edilen zamirler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Munfasıl Zamirler Nedir?

Munfasıl zamirler kelimelere bitişmeden farklı bir kelime olarak yazılabilen zamirlerdir. Munfasıl zamirler kendi aralarında iki çeşit olarak bulunmaktadır. Bunlar;

- Mansub munfasıl zamir

- Merfu munfasıl zamir

Munfasıl zamirler, Türkçe dilinde olan biz, siz, ben, sen, o, onlar kişi zamirleri olarak ifade edilirler. Örneğin; "Kemal öğrencidir "biçiminde bir cümle kurulduğunda yine Kemal'den bahsedilecek olan ikinci cümlede Kemal yerine "hüve" zamiri kullanımı söz konusu olmaktadır. Burada Kemal mübteda olmaktadır. Kemal yerine kullanılan "hüve" de cümle içerisinde mübteda olmaktadır.

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Merfu Munfasıl Zamir: Zamirlerin sonları cümlede bulunmakta oldukları yerlere göre farklılık göstermemektedir. Bunlar "mebni" kelime olarak adlandırılmaktadır. Mebni kelime; cümle içinde bulunan yeri neresi olursa olsun, her zaman fail yahut mef'ul, mezafun ileyh fark etmeden her daim tek hal olarak olan kelimelere verilen addır.

Merfu munfasıl zamir, ref olması gerekliliği söz konusu olan durumlarda kullanılmaktadır. Bu zamirler ayrı bir şekilde yazılırlar. Bu sbeepten dolayı da bu zamirlerin kullanılmış olduğu cümlelerde zamir çoğunlukla cümlenin ögesi olan mübteda şeklindedir.

Mef'ul munfasıl zamirlerin başa geçmesi söz konusu olan durumlarda vurgunun kuvvetlenmesi için yalnız, sana, ancak, ancak ona anlamlarını kazandırmaktadır.

Fail munfasıl zamirler bulunmakta oldukları cümle içerisinde ismin yerini tutarak fail yerine geçerler. Fail zamirler fiiller ile kullanıldıklarında fiilin önünde kullanılırlar. Bu şekildeki kullanımının dışında fiilden sonra gelmesi halinde failine vurgu kazandırmaktadır.

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Arapçada Muttasıl Zamirler Anlamları ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Arapça muttasıl zamirlerde, zamir birleşmiş olan isimden sonra gelmekte ise o muttasıl zamirin mukabili olan munfasıl zamir ise anlamın pekişmesini sağlamaktadır. هُمْ ile أَنْتُمْ munfasıl zamirlerinin ardından hemze-i vasıl gelmesi durumunda cazimli mimler zamme ile hareket kazanmaktadır.

Arapça'da kelimeye bitişik zamire muttasıl zamir denilmektedir. Muttasıl zamir fiile birleştiği gibi isimlerin ve (harf-i cer gibi) harflerin de sonuna birleşmektedir. Fiillerin sonuna birleşen şahıs zamirleri içinde bulunduğu cümlenin fâili olur.

Örnek:

كَتَبْناَ (Biz yazdık) ve كَتَبْتُ (Ben yazdım) fiilindeki bulunan تُ ve ناَ zamirleri fâildir. Esasında fâilin harekesi merfû (zamme) hükmüne sahiptir. Fakat zamirler mebnî oldukları için mahallen merfûdurlar (son harflerinin harekesi mahalleri itibariyle ötre konumunda bulunmaktadır).

لدَّرْ الدَّرْسَ

Mef’ûl Fiil+Fâil

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Fiillere birleşmekte olan fâil muttasıl zamirler hatırlanacağı üzere toplu olarak şöylenmektedir:

Çoğul İkil Tekil

وُا (onlar) اَ (o ikisi) (o) Müzekker

تُمْ (sizler) تُماَ (siz ikiniz) تَ (sen) Müzekker

ْنَ (onlar) تاَ (o ikisi) (o) Müennes

ناَ (bizler) ناَ (biz ikimiz) تُ (ben) Müzekker & Müennes

تُنَّ (sizler) تُماَ (siz ikiniz) تِ (sen)Müennes

Fiillere birleşen bu fâil zamirler isimlere birleşmezler. Aşağıda belirtilen zamirler ise hem isimlerin sonuna hem de mef’ûl zamirler olarak fiillerin sonuna birleşim gösterirler:

Cümle içerisinde isimlerin sonuna birleşen zamirler, isim tamlaması [muzâf (tamlanan)-muzâfun ileyh (tamlayan)] biçiminde o ismin kime ait olduğunu bildirmektedir. Sonuna zamir alan sözcük ise artık harf-i tarif almaz. Çünkü zaten belirli bir hale gelmiş durumdadır.

Örnek:

قَلَمُكَ Senin Kalemin

M.ileyh + Muzâf

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İsimlerin sonuna eklenmiş olan birleşik zamirlerin tablo halinde gösterimi ise şu şekildedir:

Çoğul İkil Tekil

قَلَمُناَ (bizim kalemimiz) قَلَمُناَ (ikimizin kalemi) قَلَمِي (benim kalemim) Müzekker & Müennes

قَلَمُهُنَّ onların kalemi) قَلَمُهُماَ (o ikisinin kalemi) قَلَمُهَا (onun kalemi) Müennes

قَلَمُهُمْ (onların kalemi) قَلَمُهُماَ (o ikisinin kalemi) قَلَمُهُ (onun kalemi) Müzekker

قَلَمُكُنَّ (sizlerin kalemi) قَلَمُكُمَا (ikinizin kalemi) قَلَمُكِ (senin kalemin) Müennes

قَلَمُكُمْ (sizlerin kalemi) قَلَمُكُمَا (ikinizin kalemi) قَلَمُكَ (senin kalemin) Müzekker