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Münderecat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Münderecat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Münderecat Ne Demek#Münderecat
Münderecat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Münderecat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan münderecat sözcüğü, derc etmek fiilinden türetilmiştir. Derc etmek, hem toplamak hem de yazı yoluyla kaydetmek anlamına gelir. Münderecat kelimesinin ilk anlamı ise içinde bulunduran ve kapsayandır Bu kelime yazılı eserlerde içerik anlamında da kullanılır. Bir kitabın içinde yer alan konular ve ana başlıklara münderecat denir. Münderecat ne demek, ne anlama gelir? Münderecat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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Münderecat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Muhteva 2- İçerik 3- Kapsam 4- Mahiyet 5- Dahil 6- Derun

 Münderecat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 9 asırdır kullanılmakta olan münderecat kelimesi toplanılan, bir araya getirilen şeyler demektir. Kaleme alınan ve kitap, dergi gibi süreli yayınların içine eklenen tüm yazılara da münderecat denir.

 Osmanlı döneminden bu yana münderecat kelimesi ''içindekiler'' anlamında da kullanılmıştır. Bu kelime birçok tamlamada ve deyimde de yer alır.

Örnekler:

1- Tahrir-i münderecat: İçindeki yazılar

2- Kelam-ı münderecat: İçindeki kelimeler

 Münderecat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Münderecat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: İçine alan, kapsayan

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 İkinci Anlamı: Bir edebi eserin ele aldığı konular

 Münderecat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bu kitabın münderecatını son derece başarılı buldum.''

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