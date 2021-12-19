Münderecat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Münderecat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Münderecat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Muhteva 2- İçerik 3- Kapsam 4- Mahiyet 5- Dahil 6- Derun

Münderecat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 9 asırdır kullanılmakta olan münderecat kelimesi toplanılan, bir araya getirilen şeyler demektir. Kaleme alınan ve kitap, dergi gibi süreli yayınların içine eklenen tüm yazılara da münderecat denir.

Osmanlı döneminden bu yana münderecat kelimesi ''içindekiler'' anlamında da kullanılmıştır. Bu kelime birçok tamlamada ve deyimde de yer alır.

Örnekler:

1- Tahrir-i münderecat: İçindeki yazılar

2- Kelam-ı münderecat: İçindeki kelimeler

Münderecat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Münderecat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İçine alan, kapsayan

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İkinci Anlamı: Bir edebi eserin ele aldığı konular

Münderecat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu kitabın münderecatını son derece başarılı buldum.''