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Münakaşa etmek ne demek, ne anlama gelir? Münakaşa etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Münakaşa#TDK#Kelime
Münakaşa etmek ne demek, ne anlama gelir Münakaşa etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan münakaşa, nakş kelimesinden türetilmiştir. Nakş, bir şeyi en ince ayrıntılarına kadar araştırmak ve tahkik etmek demektir. Münakaşa etmek ise bir mesele hakkında enine boyuna tartışmak ve karşı tarafa görüşlerini bildirmek anlamına gelir. Bu sözcük 19. yüzyıldan itibaren ağız dalaşı anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Münakaşa Etmek ne demek, ne anlama gelir? Münakaşa Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Münakaşa Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Münazara Etmek 2- Çekişmek 3- Polemiğe Girmek

 4- Tartışmak 5- Münazaa Etmek 6- Fikir Teatisinde Bulunmak

 7- Mübahase Etmek 8- Sürtüşmek 9- İddialaşmak 10- Kavga Etmek

 Münakaşa Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 5 asırdır kullanılmakta olan münakaşa etmek kelimesi, ihtilafa düşülen konularda tartışmak demektir. Kelimenin yan anlamı ise laf dalaşına girmektir.

 Münakaşa Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Birleşik yapılı bir fiil olan münakaşa etmek, cümle içerisinde tamlama olarak kullanılır. Dil bilgisi kurallarına göre tüm tamlamalar ayrı yazılır.

 Münakaşa Etmek - Doğru Kullanım

 Münakaşaetmek - Yanlış Kullanım

 Münakaşa Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Sürekli münakaşa etmek yerine birbirinizi dinlemeye ve anlamaya çalışsanız, daha iyi olmaz mı?

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 2- Kız arkadaşımla çok fazla münakaşa ettiğimiz için ayrılma kararı aldık. 

 

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