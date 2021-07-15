Mun nedir ve ne işe yarar? Mun konferansına nasıl katılınır ve önemi

Mun, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin genellikle üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen konferansların ortak ismidir. Model United National olarak bilinen Mun konferanslarına lise öğrencileri de katılabilirler.

Mun Nedir?

Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkede üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen konferanslara Mun yani Model United National denilmektedir. Açılımı Model United National olan konferanslara lise öğrencileri de katılabilirler. Türkiye'de olan birbirinden farklı üniversitelerde de konferanslar düzenleniyor. MUN kapsamında farklı ülkelerdeki üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan komiteler aracılığı ile uluslararası konferanslar düzenlenmektedir. Konferanslarda söz sırasını alan öğrenciler konferansın konusu hakkındaki görüşlerini dile getirirler. MUN konferanslarında çoğu zaman kıtlık, küresel ısınma, işsizlik ve küresel sorunlar ele alınmaktadır. Her öğrenci konferans öncesi konular hakkında araştırmalar yaparlar.

Mun Ne İşe Yarar?

Çevresel ve küresel çapta sorunların konuşulduğu MUN konferanslarında öğrenciler tarafından yapılan konuşmalar ve sunulan çözüm önerileri kayıt altına alınmaktadır. Tüm konuşmalar da rapor haline getirilir. MUN konferanslarının raporları her yıl düzenli olarak Birleşmiş Milletler New York genel merkezine gönderilir.

Ayrıca MUN'a katılan her öğrenciye de konferans sonrasında festival ve konser benzeri açık hava etkinlikleri yapılmaktadır. MUN konferansına katılan her öğrenci konferans sonrasında katılım belgesi alırlar. Ayrıca sertifika niteliği taşıyan bu belgeler CV'ye de rahatlıkla eklenebilir. Dünya genelinde yapılan MUN konferanslarında öğrenciler sosyalleşerek farklı ülkelerden de arkadaş edinebilirler.

Mun Konferansına Nasıl Katılır?

Dünya genelinde pek çok ülkede gerçekleşen MUN konferanslarına katılmak için belli başlı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekilir. MUN konferanslarına katılmak isteyen öğrenciler bağlı oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ve ya internet üzerinden de başvurularını yapabilirler. MUN konferansına katılmak isteyen öğrencilerde belli şartlar aranmaktadır. Özellikle öğrencilerin belli bir notun üzerinde ortalamaları olması gerekmektedir. Ayrıca konferanstaki konuşma ile münazaralar da İngilizce yapılmaktadır. İngilizce bilmek ise aranan şartlar arasında yer almaktadır. MUN konferansına katılan kişiler bu şartları taşımalılar.

Mun Konferansının Önemi

Uluslararası bir anlam taşıyan MUN konferansı öğrenciler için ortak bir platform oluşturmaktadır. Herkes bu konferanslarda düşüncelerini özgürce dile getirirler. Dünyadaki mevcut sorunlar için konferanslarda çözüm önerileri sunulmaktadır. Çözüm yolları ve mevcut sorunların dile getirildiği platformda öğrenciler kendilerini ifade edebilme olanağına sahip olurlar. Farklı ülkelerdeki öğrenciler kendi ülkelerindeki sorunları ve çözüm yollarını dile getirirler. Birleşmiş Milletler nezdinde tartışılan tüm bu konuların rapor haline getirilmesi insanlık tarihi için de büyük bir önem taşımaktadır. MUN konferansları çerçevesinde çoğunlukla küresel ısınma, kıtlık, işsizlik ve fırsat eşitsizliği gibi konular tartışılır.

MUN konferansları gerçekleşmeden önce öğrenciler çeşitli araştırmalar yaparlar. Öğrencilerin yaptıkları araştırmalarda ülkelerdeki sorunların yanı sıra dünyayı yakından ilgilendiren konular da görüşülmektedir. MUN konferansında yapılan konuşmalarda tüm sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılır. Dünya genelinde ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması da önem taşımaktadır. Özellikle işsizlik ve küresel ısınma gibi sorunlarda öğrencilerin görüşlerine önem verilir. Konuşmalar bir rapor haline getirilirken Birleşmiş Milletlerin New York şehrinde bulunan genel merkezine de gönderilir.

MUN konferansları raporlanan görüşler ve tüm çözüm yollarının tartışılması bakımından çok önem taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerin de sorunları ele alış biçimleri ve çözüm önerileri dikkate alınır. Dünya ve ülkeler bakımından önem taşıyan MUN konferansları aynı zamanda öğrenciler için de oldukça önemlidir.