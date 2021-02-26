Mum Dibine Işık Vermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Konumu ve yapısal özelliği dolayısı ile mum dibini aydınlatmaz. Bu olayda yola çıkılarak Bir konuda uzaktaki yabancı kişilere destek olan ve bilgi veren bir kişinin kendi yakınlarına ve tanıdıklarına yararı dokunmaz. Mum dibine ışık tutmaz atasözü de bu konu ile ilgili kurulmuş bir cümledir.

Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Güçlü kişiler uzaktaki kişileri koruyup kollayıp fayda sağladığı kadar kendi yakınlarına yarar sağlamazlar. Bir kimse başkalarına bol bol yaptığı yardımı etrafındaki yanı başındaki kişilere yapmazlar. Etkili bir kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz.

Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Kuzenim uzağındaki her kişiye yeteri kadar yardım ederdi. Ancak biz yakınında olmamıza rağmen aklının ucuna bile gelmezdik. Herkesi aydınlatmasına rağmen mum dibine ışık tutmaz.