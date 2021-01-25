Multimetre nedir ve ne işe yarar? Multimetre kullanımı ve teknik özellikleri

Voltmetre ile gerilim gücünü, avometre ile akım gücünü, ohmmetre ile direnç gücünü ölçebilirsiniz. Bu işlemlerin tümünü tek bir alet ile yerine getirebilecek ve multimetre gibi üç ölçümü de yapmanızı sağlayacak bir cihazdır.

Multimetre Kullanımı ve Teknik Özellikleri

Multimetreler ile transistör kazancını, sıcaklığı, frekans boyutunu, diyotları, kondansatör kapasitelerinin ölçümünde kullanılır. Multimetrelerin iki çeşidi vardır. Bunlar; analog multimetre ve dijital multimetrelerdir.

Analog Multimetreler

Analog multimetreler, gelişen teknoloji sayesinde sıkça kullanılıyor. Skandalı olan multimetrelerde gerilim değişimleri çok kolay bir şekilde ölçülebilir. Alakalı multimetrelerin bozulma olasılığı dijitallere göre çok daha yüksektir. Bu nedenle dikkatli kullanılması ve bu cihazlara karşı daha hassas davranılması gerekir.

Dijital Multimetreler

Dijital multimetreler LCD ekran aracılığı ile ölçüm yapılan birim ile ilgili değerleri gösteren bir cihazdır. Piyasada pek çok farklı multimetre çeşidi vardır. Bu çeşitlilik fiyatlara da yansıyor. Cihazın hassasiyeti, dayanıklılığı ve kalitesine göre cihazlar arasında büyük fiyat farklılıkları bulunuyor. Bu cihazlar, analog cihazlara göre daha dayanıklı ve sağlam olduğu için pek çok alanda rahatlıkla kullanılabilir.

Multimetreler Nasıl Kullanılır?

Dijital multimetrelerde kalite düğmesi bulunur. Bu düğme ile ölçülerek büyüklük ya da ona uygun değerler seçerek işlem yapmaya başlanır. Örnek verecek olursak; 40 Volt DC (Doğru Akım) kademesi seçilirek ölçülebilecek en yüksek gerilim 40 volt DC olacaktır. Bu kademeyi seçip daha yüksek bir gerilim ölçümü yapılmak istendiğinde sonuç alınamaz.

Ölçüm değeri yapılacak büyüklüğün değeri tam olarak bilinmiyorsa en büyük kademe seçilerek ölçüm yapmaya başlanır. Bu multimetrelerde yapılması gereken ölçülecek gerilimin DC yoksa AC mi olduğunu seçmek gerekir. Seçim yaptıktan sonra kolaylıkla ölçüm yapılır.

Multimetrelerde Bulunan Özellikler

Multimetrelerde iki adet prob bulunur. Bu problardan siyah renkli olanı COM soketine takılır. COM soketi ise ortak uç anlamına gelir. Kırmızı renkli prob ise, ölçüm yapılacak olan gerileme göre doğru sokete takılması gerekir. A akım, V gerilim direnci ifade eder. En doğru ölçümün yapılabilmesi için cihazın sağlam ve zorlu şartlara uyum sağlayabilecek özellikte olması gerekir. Multimetreler, sıcaklık, direnç gibi değerlerin en doğru değerlerde ölçülebilmesini sağlar.

Multimetre Seçiminde Değerlendirilmesi Gereken Parametreler

Duyarlılık: Duyarlı ölçüler yapılırken ölçüm yapan kişinin ölçü aletinin iç direncini hesaplaması gerekir. Multimetrenin bu özelliğine duyarlılık denir. Ölçü aleti etiketinde Ω/V birimi kullanılır.

Count: Bir multimetrenin LCD ekranında gösterebileceği en büyük değeri gösterir. Örnek verecek olursak; 7.000 count olan bir multimetre ile 50.000 Count olan multimetreyi karşılaştırdığımızda; 7.000 Count olan bir multimetreyle 500 volt ölçüldüğünde ekranda 500.0 Volt görülür.

Çözünürlük: Bir multimetrenin yapabileceği en hassas ölçü birimidir.

Doğruluk: LCD ekranda görülen değerin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu gösterir. Belli standartlar gereğince kalibrasyon sertifikaları ile belgelendirilir. Kullanılan ölçü aleti ne kadar pahalı, ne kadar çok fonksiyonlu ve teknolojik olursa olsun ölçüm doğruluğu düşükse değerini ve önemini de kaybeder.

Sağlamlık: Sağlamlık, bir multimetre için en önemli ölçütlerden biridir. Çünkü zorlu şartlara uyum sağlayacak bir ölçü aleti kullanmak avantaj sağlar. Ben, toz, yüksek sıcaklık gibi faktörler cihazın ömrünü ve ölçünün doğruluğunu olumsuz yönde etkiler.

Hız: Ölçüm anında hızlı tepkime süresi çok önemli bir özelliktir.

Kalibrasyon: Cihazın Kalibrasyon sertifikasına sahip olması da çok önemlidir.