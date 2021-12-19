Mülhem Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mülhem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mülhem, en kısa tanımı ile bir şeyden esinlenmek ya da ilham almak olarak bilinir. Sık sık kullanılır ve kullanım açısından büyük değere sahip olan bir kelimedir.

Mülhem Ne Demek?

" Kalbe doğan, birinin içine doğan, içe doğan, Allah'ın kalbe ilham ile bildirdiği bir şey " anlamların gelen bir kelime olarak bilinir. Tüm bunların yanı sıra hukuki alanda da kullanılır ve bu alanda da anlamı " etkilenmiş olan " ve " bir şeyden ilham almış olan " olarak bilinir.

Mülhem Ne Anlama Gelir?

Mülhem pek çok anlama gelen bir kelime olsa da en çok kullanılan özelliği ve alanı ilham almak ve bir şey sonucunda esinlenmek olarak bilinir.

Mülhem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Mülhem TDK göre de içe doğmuş, esinlenmiş ve birinin içine doğmuş anlamlarına gelen bir kelime olarak bilinir. Bu anlamlarda kullanılmaktadır.