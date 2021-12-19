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Mülhem Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mülhem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mülhem Ne Demek#Mülhem
Mülhem Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mülhem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mülhem, çok eski bir sözcük olduğu bilinen ve günlük dilde hala kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelimenin anlamı daha çok " esinlenmek " ya da " bir şeyden ilham almak " anlamını taşır. Osmanlı döneminde daha sık kullanıldığı bilinen bu kelimenin pek çok anlamı bulunur. Kullanım alanı açısından da geniş bir alana sahip olan bu kelime, çok eski döneme ait olduğu bilinse de kullanımı hala devam etmektedir. Peki, mülhem kelimesi ne demek ve ne anlama gelmektedir? Mülhem kelimesinin kelime anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Mülhem, en kısa tanımı ile bir şeyden esinlenmek ya da ilham almak olarak bilinir. Sık sık kullanılır ve kullanım açısından büyük değere sahip olan bir kelimedir.

 Mülhem Ne Demek?

 " Kalbe doğan, birinin içine doğan, içe doğan, Allah'ın kalbe ilham ile bildirdiği bir şey " anlamların gelen bir kelime olarak bilinir. Tüm bunların yanı sıra hukuki alanda da kullanılır ve bu alanda da anlamı " etkilenmiş olan " ve " bir şeyden ilham almış olan " olarak bilinir.

 Mülhem Ne Anlama Gelir?

 Mülhem pek çok anlama gelen bir kelime olsa da en çok kullanılan özelliği ve alanı ilham almak ve bir şey sonucunda esinlenmek olarak bilinir.

 Mülhem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Mülhem TDK göre de içe doğmuş, esinlenmiş ve birinin içine doğmuş anlamlarına gelen bir kelime olarak bilinir. Bu anlamlarda kullanılmaktadır.

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