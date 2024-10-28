×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMülakatlara itiraz için son gün 1 Kasım 

Mülakatlara itiraz için son gün 1 Kasım 

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Sözleşmeli Öğretmen#KPSS
Mülakatlara itiraz için son gün 1 Kasım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 19:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mülakat sonuçlarına itiraz sürecinin 1 Kasım’da sona ereceğini duyurdu. 

Haberin Devamı

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 25 Ekim’de açıklanmıştı. MEB itiraz sürecine ilişkin takvimi paylaştığı duyuruda;

“Sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci 28 Ekim’de başlamış olup 1 Kasım tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

KESİNLEŞEN PUANLAR 14 KASIM’DA
İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır” dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika haberi: Atama takvimi belli oldu... Öğretmen adaylarının mülakat sonuçları açıklandı
#KPSS#MÜLAKAT
Son dakika haberi: Atama takvimi belli oldu... Öğretmen adaylarının mülakat sonuçları açıklandıHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Sözleşmeli Öğretmen#KPSS

BAKMADAN GEÇME!