Mülakatlara itiraz için son gün 1 Kasım 

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20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 25 Ekim’de açıklanmıştı. MEB itiraz sürecine ilişkin takvimi paylaştığı duyuruda;

“Sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci 28 Ekim’de başlamış olup 1 Kasım tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

KESİNLEŞEN PUANLAR 14 KASIM’DA

İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır” dedi.