Mülakat nedir, nasıl yapılır? Mülakat türleri ve özellikleri

Mülakat, erekli iş bir adamı sığdırmak bilen ve ascertain bir cevaptır. Görüşme, büyümelerine yardımcı olduğu için hem aday hem de kuruluş için faydalıdır.

Mülakat Nedir, Nasıl Yapılır?

Mülakat, Bir görüşme tanımı, iki veya daha fazla kişi arasında, bir kişiye gerekli yanıtları veya cevapları almak için soruların sorulduğu nazik bir konuşma olarak tanımlanabilir. Mülakatı yapan kişi doğru adayı bulmak için bazı özelliklere yönelir. Bir görüşmenin amaçlarının veya hedeflerinin ne olduğu da en az işe alım kadar önemlidir. Mülakatın yapılması;

Aday tarafından sağlanan bilgilerin doğrulanmasına yardımcı olur. Aday hakkında sağlanan gerçeklerin ve bilgilerin doğruluğunu tespit etmek için önemlidir.

Adayın özgeçmişinde yazdıkları ana noktalardır. Başka hangi ek becerilere sahip? Bütün bunlar mülakatlar yapılarak bilinmektedir.

Görüşmeciye yalnızca adayın teknik bilgisi hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda çok ihtiyaç duyulan yaratıcı ve analitik becerilerine dair bir fikir verir.

Çalışan ile şirket arasında birebir ilişkinin kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Adayın mesleğini, kendisinden beklenen iş türünü tanıması ve şirketi tanıması açısından faydalıdır.

Bir mülakat, mülakatı yapan ve mülakat yapılan kişi için faydalıdır, çünkü her ikisi de hem profesyonel hem de kişisel olarak deneyim kazanır.

Adayın becerilerini değerlendirmesine ve nerede eksik olduğunu ve iyileştirilmesi gereken yerleri bilmesine yardımcı olur.

Görüşme aynı zamanda şirketin kimlik bilgilerini ve istihdam arayan adaylar arasında imajını oluşturmasında önemlidir.

Mülakat Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Bire Bir Görüşme (Kişisel görüşme)

Görüşme türleri arasında en yaygın olanıdır. Görüşmecinin adayın iş için ne kadar uygun olduğunu araştırmak için görüşülen kişiye hem teknik hem de genel sorular sormasını içerir.

Grup Görüşmesi

Birden fazla adayı içerir ve onlara tartışma için bir konu verilir. Konuşma yetenekleri ve ne kadar tatmin edici bir şekilde kendi görüşlerine sahip oldukları ve başkalarını onlara inandırabildikleri değerlendirilir. Burada grubun en iyisi seçilir.

Panel Mülakatı (Komite Mülakatı)

Buradaki görüşmeciler, üst düzey bir pozisyonda olan şirket çalışanları arasından bir gruptur. Genellikle panel görüşmesi, adayın bir sunum yapması gerektiği zamandır. Ancak çoğu zaman iş görüşmesi için de olabilir.

Dahil Edilen Planlamaya Göre;

Yapılandırılmış Mülakat; geleneksel bir görüşme biçiminde, sorulan soruların tümü standart bir biçimdedir. Aynı şey tüm adaylar için kullanılır. Bu, tüm adayların yeteneklerini tarafsız bir şekilde değerlendirmek içindir.

Yapılandırılmamış Mülakat; yapılandırılmış bir görüşmenin tam tersidir. Burada görüşmecinin sorulacak sorularla ilgili aklında kesin bir fikir vardır. Ancak bu belirli bir formatı takip etmez. Görüşmeyi yapan kişi sapabilir ve bunu bir konuşma tipi görüşme izler.

Yetenekleri Değerlendirmeye Dayalı;

Davranış Temelli Mülakat; görüşülen kişiye geçmiş iş deneyimleri ve belirli bir durumda bunun nasıl ele alındığı hakkında sorular sorulur. Bu, görüşmecinin adayın geçmiş deneyimlerine dayanarak gelecekteki performansını anlamasına yardımcı olur. Burada adayların durumları ele aldıklarında örnekler vermeleri gerekir. Araştırma, adayın davranışını ve tepkilerini değerlendirmek için ayrıntılı olabilir. Bu adayın gelecekteki iş beklentilerini belirler.

Problem Çözme Mülakatı; görüşmeci, teknik, yönetimsel, yaratıcı veya analitik beceriler olsun, problem çözme yetenekleriyle daha çok ilgilenir. Bu, görüşme modelleri arasında en yaygın olanıdır ve bir anket setinin yazılmasını ve cevaplanmasını veya teknik soruların sözlü olarak cevaplanmasını içerebilir.

Derinlik Mülakatı; görüşülen kişi hakkındaki her şeyi doğrudan yaşam öyküsünden, akademik niteliklerinden, iş deneyimlerinden, hobilerinden ve ilgi alanlarından yola çıkılır.

Stres Mülakatı; nadir bir mülakat türüdür. Ancak bu tür mülakatlar, adayın stresli durumlarda nasıl tepki verebileceğini görmek ve işindeki krizle başa çıkıp çıkamayacağını değerlendirmek için yapılır.