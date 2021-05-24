Mukus insan için son derece olumsuz bir tablo yaratan hastalıklarda önemli bir role sahip olan unsurların başında gelmektedir. Bunun sebebe ise mukus adı verilen salgının bakterileri yakalayarak dışarı atmaya yardımcı görev üstlenmesidir. İçerisinde mukus varlığı söz konusu olmayan bir vücudu ise yağı olmayan bir motora benzetmek son derece doğru olacaktır.

Mukus Nedir ve Neden Oluşur?

Mukus, insan vücudundaki sindirim sistemini ve solunum sistemini bir nevi yağlama görevi üstlenen ve midenin kendi kendini sindirmesini önleyen bir salgıdır. Bu salgı sayesinde ağıza giren zararlı bakterilerin dişlere zarar vermesini engeller ve besinlerin çok daha rahat bir şekilde çiğnenmesini sağlar. Tüm bunların yanı sıra, mukus burun deliklerini nemli tutar; bu sayede mikropların burun deliklerinden girmesi halinde, mikropları yakalayıp vücudun içine geçmesinin engellenmesinde çok büyük bir rol üstlenir.

İnsan vücudunda bulunan mukus hücreleri 24 saatlik bir periyot içerisinde 1 ila 1.5 litre kadar mukus üretimi gerçekleştirir. Mukus üretiminde görev alan bu hücreler, mukus zarı içerisinde yer alırlar. Mukus, mukus zarının bulunmakta olduğu akciğerler, burun ve sindirim sisteminden salgılanmaktadır.

Mukus, pek çok bileşenin kombinasyonu neticesinde oluşur, ancak mukusun ana bileşenleri su ve musin olarak bilinmekte olan proteindir. Musinler son derece kompleks bir yapıya sahip olan proteinlerdir. Bu proteinler ise, 400 farklı şeker ile yahut diğer protein zincirleri ile değiştirilerek vücuda zarar verecek nitelikteki mikrop ve bakterileri öldürmekte ve vücuttan uzaklaştırmakta kullanılabilecek olan sonsuz çeşitliliğe sahip madde üretilebilir niteliktedir

Tüm bunlara ek olarak, epitel hücreleri ve lökositler de mukusun önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Epitel hücreleri ise insan vücudunun ana boşluklarında ve organlarında ( böbrekler, mide, ince bağırsak) bulunmaktadır. Beyaz kan hücreleri olarak da bilinmekte olan lökositler de, vücut savunmasının son derece büyük öneme sahip olan savaşçıları olup vücut savunmasına önemli ölçüde yardımcı olurlar.