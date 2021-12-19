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Mukteza Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mukteza Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mukteza Ne Demek
Mukteza Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mukteza Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mukteza kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olmasının yanında birçok alanda kullanılan eserlerde yer alan ve hukuk, edebiyat, vergi hususları gibi disiplinlerden yerini almaktadır. Mukteza kelime manası gerekli olan anlamına geldiği gibi birçok gerekli işlemi de ifade etmekte kullanılmıştır. Mukteza ne demektir ve ne anlama gelmektedir? Türk Dil kurumuna göre mukteza kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Mukteza kelimesi devlete ait işlerde konu olan işlemlerin yapılması gerekli olduğu noktaları ifade etmekte kullanılmaktadır.

 Mukteza Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

 Mukteza kelimesi gerekli olan ve gereken şey anlamına gelmektedir. Mukteza kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Günlük hayatta mukteza kelimesinin karşılığı olan mutlaka kelimesi ile yaklaşık anlam taşımaktadır. Mukteza kelimesi gerekli olan bir şeyi ifade etmek için kullanılmasının yanında aynı zamanda gerekli olan işlemlerin çoğunu da kapsamaktadır.

 Türk Dil Kurumuna Göre Mukteza Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil kurumuna göre mukteza kelimesinin sözlük anlamı gerekli olan ve gereken anlamına gelmektedir. Mukteza kelimesinin diğer bir anlamı ise bir iş yapılırken gerekli olan işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

 Mukteza kelimesi eski bir kelime olmakla beraber günlük yaşamda buna eş değer olan birçok kelime bulunması mukteza kelimesinin kullanımını azaltılmaktadır.

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 Birçok alanda kullanılan mukteza kelimesi kullanıldığı alana göre farklı konuları gerekli kılmayı sağlamaktadır. Vergi konularında ise mukteza kelimesi halen daha kullanılan bir kelimedir.

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