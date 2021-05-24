Mukoza nedir? Mukoza yolu ne demek

İnsan vücudunda yer alan mukoza günümüzde ise bireyde görevinin geri plana itilmesinden dolayı sağlık sorunları yaşatmaktadır. Bu nedenden dolayı sıklıkla karşımıza gelmektedir.

Mukoza Nedir?

Mukoza sümük doku bazı demektir. İç organlar ve dışarıya açılan boşluklardan en dış katmanı oluşturmaktadır. Yapısı ise epitel yapıdadır. Bu nedenden dolayı da hücrelerinde mitoz bölünme görülür.

Yapısı gereği ektoderm kökenlidir. Ektoderm kökenli demek, embriyonun dış kısmında farklılaşan organların bulunması anlamını ifade eder.

Kaplayıcı sümük salgılayan bu zara mukus denmektedir. Vücuttaki görevi olarak ise emilim ve salgılama görevine sahiptir.

Mukoza Yolu Ne Demek?

Mukoza tabakası, vücut boşluklarına sahiptir. Bu vücut boşluklarına solunum yolunun geniş bir kısmı dahildir. Aynı zamanda da üretra ve gastrointestinal kanal da dahil olmaktadır. Solunum yolunun geniş bir kısmının da dahil olduğu bu yola mukoza yolu denmektedir.

Mukoza yolu bukkal mukoza, gastrik mukoza, intestinal mukoza, olfaktör mukoza ve oral mukozadan oluşmaktadır.

Mukoza yolunun herhangi bir yerinde yaşanan hasar insan sağlığını olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıklara yol açmaktadır.

Geniz akıntısı, sinüzit gibi hastalıklar solunum yoluyla ilgili olan doğal olarak da mukoza yolunu ilgilendiren rahatsızlıklar olabilir.

Mukoza bir sıvı salgılar. Bu sıvıya halk arasında sümük denir. Tıp dili olarak ise bu sıvı mukus sıvısı olarak geçer.

Yetişkin olan bir insanda mukozanın toplan olarak yüzey alanı 400 metre karedir. Dokuyu nemli tutmak, besin maddelerinin emilmesi, koruma gibi görevleri bulunmaktadır.

Mukoza örneklerine ise, burun mukozası, bağırsak mukozası, mide mukozası, vajinal mukoza gibi seçenekler verilmektedir. Burun mukozası insanlar arasında en çok bilinen sümüksü yapıdır.

Mukoza kıkırdak ve kaslardan meydana gelir. Mukoza yolu nazofarinksden sonra gelen ve hava borusunun başlangıcında bulunan bölüm yolunu kapsar.

Örneğin burun mukozası toz parçacıklarını, bakterileri engeller. Adeta burun örtüsü anlamına gelir. Toz parçacıklarını tutarak sağlıklı solunum yapılmasını sağlar.