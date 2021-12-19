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Mukayyed Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mukayyed Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mukayyed Ne Demek
Mukayyed Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mukayyed Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mukayyed kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olmaktadır. Mukayyed kelimesi özellikle fıkıh terimi olarak kullanılmasının yanında geçmişte yazılmış eserlerde de rastlanılabilen bir kelimedir. Mukayyed kelimesi maddi veya manevi olarak anlamlar taşıyabilen bir kelime olmaktadır. Mukayyed ne demektir ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre mukayyed kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Mukayyed kelimesi aslı Arapça kökenli olup Osmanlıca ile Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. Mukayyed kelimesi fıkhi bir terim olarak da bilinmektedir.

 Mukayyed Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

 Mukayyed kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak manası bir şeye veya bir kimseye maddi yahut manevi bağlarla bağlanmış olan kişi anlamına gelmektedir. Fıkhi bir terim olarak mukayyed kelimesi ise belirli olmayan kişileri anlatmak için kullanılan bir sıfat olarak yer almaktadır.

 Mukayyed kayıtlı olan konuları veya kişileri belirtmek için kullanılmaktadır. Mukayyed kelimesi Türkçe'ye kayıtlı kelimesi olarak geçmektedir. Mukayyed kelimesinin diğer anlamları ise önem verilen kendisine ehemmiyet gösterilen olarak bilinmektedir. Fıkıh terimi olarak bilinmeyen sıfatları ifade ederken gerçek anlamda kayıtlı ve bağlı anlamı taşımaktadır.

 Türk Dil Kurumuna Göre Mukayyed Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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 Türk Dil kurumuna göre mukayyed kelimesinin sözlük anlamı bir kişi veya bir şeye maddi veya manevi bağlarla bağlı olan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bağlı veya kayıtlı olarak da kullanılmaktadır.

 Eski dönemlerde kayıtlı kelimesinin yerine kullanılan mukayyed kelimesi günümüzde kayıtlı olarak kullanılmaktadır.

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