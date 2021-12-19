Mukallid Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mukallid Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mukallid kelimesi taklit etmek ile alakalı bir kelimedir. Mukallid kelimesi Arapça kökenli bir kelime olmasının yanında zamanla değişerek Türkçe taklit kelimesi halinde kullanılmaktadır.

Mukallid Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Mukallid kelimesi taklit eden anlamına gelen bir kelimedir. Taklid kelimesinin şahıs fiili olarak çekiminden sonra mukallid kelimesi ortaya çıkmaktadır. Bir kişiyi veya bir durumu taklit eden kişi anlamında kullanılmaktadır. Mukallid kelimesi taklit işini yapan sanatçılar içinde kullanılan bir isim olarak bilinmektedir. Mukallid kelimesi asıl olan her şeyi taklit etme kabiliyeti taşıyan ve bu taklit kabiliyetini belirli sanat kuralları çerçevesinde uygulayan kişi olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Mukallid Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre mukallid kelimesi taklit eden anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olan mukallid kelimesi taklit eden kişiyi ifade ederken mastar hali olan taklit kelimesi de Türkçe olarak aynı anlama gelmektedir. Diğer sözlük anlamı ise Anadolu'daki oyunları düzenleyen kişiler için kullanılan isimdir. Mukallid sözlük anlamı taklit eden sanatçı anlamında sıklıkla kullanılan kelimelerdendir.