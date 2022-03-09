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Mukadder ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre mukadder kelimesinin anlamı

#Eğitim#Araştırma#Mukadder
Mukadder ne demek, ne anlama gelir TDKya göre mukadder kelimesinin anlamı

Anlamları bakımından önemli olan sözcükler kişilerce araştırılabiliyor. Mukadder kelimesi günümüzde pek çok kişinin araştırarak öğrenmek istediği bir kelimedir. Karşımıza çok çıkan mukadder kelimesinin sözlük anlamları oldukça merak ediliyor. Mukadder kelimesinin TDK'ya göre hangi anlamları ifade ettiği merak ediliyor. Mukadder ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Mukadder kelimesinin anlamıyla ilgili detayları derledik.

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Türkçe dilinde kullanılan mukadder kelimesinin farklı anlamları vardır. Mukadder kelimesinin TDK'da yer alan anlamıyla ilgili bazı bilgiler bulunuyor. Mukadder kelimesi TDK'da, yazgıda var olan anlamındadır.

 Mukadder Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde kullanılan farklı sözcükler herkesin ilgisini çekebiliyor. Merak edilen tüm sözcük türleri anlamı bilinmediğinden daha detaylı araştırılıyor. Araştırılan mukadder kelimesi kişilerin anlamını doğru öğrenmek istediği bir kelimedir. Araştırma yaparak mukadder sözcüğünün doğru anlamlarını öğrenmek mümkündür. Mukadder sözcüğünün kullanıldığı birçok anlam bulunuyor. Yazgıda var olan anlamıyla bilinen ve günümüzde çok sık tercih edilen bir kelime türüdür. Mukadder kelimesi Arapça kökenli bir sözcük türüdür.

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 TDK'ya Göre Mukadder Kelimesinin Anlamı

 İlk defa duyulan sözcüklerin anlamı bilinmediğinden dolayı bazı araştırmalar yapılabiliyor. İlk kez duyulan sözcüklerin tamamı kişilerce TDK içerisinde araştırılıyor. Sözlükleri olanlar mukadder kelimesinin araştırmasını yapabiliyor. TDK'ya göre mukadder kelimesi, yazgıda var olan anlamındadır. TDK belirlenen anlamları herkese açık olarak paylaşarak herkesin bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Mukadder sözcüğü de, TDK'da yer alan bir kelimedir.

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#Eğitim#Araştırma#Mukadder

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