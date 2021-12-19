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Mukaddem Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mukaddem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mukaddem Ne Demek#Mukaddem
Mukaddem Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mukaddem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mukaddem kelimesi eski kökenli bir kelime olduğu için sıklıkla karşılaşılmakta olan bir kelime değildir. Ancak mukaddem kelimesini duyduğunuz zaman ne anlama geldiğini öğrenmek isteyebilirsiniz. Mukaddem ne demek, ne anlama gelir? Mukaddem kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Mukaddem kelimesiyle ilgili ve sahip olduğu anlamla ilgili tüm detayları örnek anlamlar ile birlikte sizler için derledik.

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 Mukaddem kelimesinin anlamının birçok farklı şekilde ifade edilebildiğini söylemek mümkündür. Genel olarak ise mukaddem kelimesinin zaman ve mekân cihetiyle daha evvel olan manasına geldiğini söylemek mümkündür.

 Mukaddem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Mukaddem kelimesi, sözlük anlamı olarak öncü gelen, önceki ve öncül manalarına gelmektedir. Mukaddem kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda mukaddem kelimesi, değerli ve üstün manasına da gelmekte olan bir kelimedir. Mukaddem kelimesinin birçok farklı manaya geldiğini söylemek mümkündür.

 Mukaddem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Mukaddem kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu anlam öncü gelen ve önceki olarak ifade edilebilir. Mukaddem kelimesi Osmanlıca bir kelime olduğu için değerli ve üstün anlamlarına da gelmekte olan bir kelimedir. Mukaddem kelimesinin zaman ve mekân cihetiyle daha evvel olan manasına geldiği de bilinmektedir. Aynı zamanda askerin ön tarafına sevk edilen karakol olduğunu söylemek mümkündür. Son olarak ise kelimenin küçükten büyüğe sunulan, takdim edilen anlamlarını taşıdığını söylemek mümkündür.

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