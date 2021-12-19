Mukabilinde Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mukabilinde Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mukabilinde kelimesi günlük yaşamda bilmukabil olarak da kullanılmaktadır.

Mukabilinde Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Mukabilinde kelimesi bir şeyin karşılığında veya bir sözün karşılığında söylenilen bir kelimedir. Mukabilinde kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup içerisinde geçen ikbal kelimesi gelecek anlamına gelen mukabil kelimesi ile bir arada kullanıldığında ise bir şeyin karşılığında anlamı taşımaktadır.

Mukabilinde kelimesi kullanıldığında bir karşılık verme düşüncesi bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Mukabilinde Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre mukabilinde kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin karşılığında yapılan anlamına geldiği gibi bir şeye karşılık yapılan anlamında da kullanılmaktadır. Mukabilinde kelimesi içerisinde bir işe karşılık verme olayının gerçekleşmediği ile gelecekte karşılık verileceği ifade edilmektedir. Bununla beraber mukabilinde kelimesi daha önce yapılmış ve karşılığı verilmiş geçmiş bir olayı da anlatmak için kullanılabilen bir kelime olmaktadır.

Mukabilinde kelimesi tam olarak karşılığında anlamına gelmekte olduğundan günümüzde de mukabilinde yerine kullanılan kelime karşılığında kelimesidir.

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Mukabilinde kelimesi eski eserlerde ve tarihi kaynaklarda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır.