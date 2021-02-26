Mühür Kimde İse Süleyman Odur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri büyüklerimizin, atalarımızın yıllar boyu deneyimledikleri gözledikleri şeyleri aklın süzgecinden geçirerek ortaya koydukları sözlerdir. Bu sözler hem her şeye karşılık gelebileceği gibi, hem de sayısı bilinemeyecek kadar çoktur. İşte bu atasözlerinden biri de mühür kimse ise Süleyman odur atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelir? Bu atasözünün cümle içinde kullanımı ne şekilde olabilir? İşte karşınızda bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Mühür kimse ise Süleyman odur atasözü, eğer ki kim ki yetkiyi elinde bulunduruyorsa, en güçlü de odur anlamına gelmektedir.
Mühür Kimse İse Süleyman Odur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir konu hakkında karar verilecekse, bu kararı gücü elinde bulunduran kişi verir. Yani yetkisi olan kişi aynı zamanda güçlü olan kişidir. Zamanında Süleyman'ın peygamber ve hükümdar olduğunu beyan eden bir mührü vardı ve bu mühür ile birlikte, gücü de elinde tutmaktaydı. İşte bu atasözü bu olaya dayanarak ortaya çıkmıştır.
Mühür Kimse İse Süleyman Odur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu onun kararı, karşı çıkamayız; mühür kimse ise Süleyman odur!