Mühür Kimde İse Süleyman Odur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mühür kimse ise Süleyman odur atasözü, eğer ki kim ki yetkiyi elinde bulunduruyorsa, en güçlü de odur anlamına gelmektedir.

Mühür Kimse İse Süleyman Odur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir konu hakkında karar verilecekse, bu kararı gücü elinde bulunduran kişi verir. Yani yetkisi olan kişi aynı zamanda güçlü olan kişidir. Zamanında Süleyman'ın peygamber ve hükümdar olduğunu beyan eden bir mührü vardı ve bu mühür ile birlikte, gücü de elinde tutmaktaydı. İşte bu atasözü bu olaya dayanarak ortaya çıkmıştır.

Mühür Kimse İse Süleyman Odur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu onun kararı, karşı çıkamayız; mühür kimse ise Süleyman odur!