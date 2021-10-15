Muhtıra ne demek, ne anlama geliyor? Muhtıra kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Muhtıra kelimesi Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte, muhtira kelimesinden türetilerek dilimize geçmiştir. Muhtıra kelimesinin birden farklı anlamı bulunmakta ve bunların başında bir devletin, başka bir devlete politik sorunla ilgili yollamış olduğu uyarı yazısı gelmektedir.

Muhtıra Ne Demek?

Muhtıra kelimesi resmî kurumlar için bir devletin, farklı bir devlete politik sorunlar amaçlı yollamış olduğu uyarı yazısı demektir.

Muhtıra Ne Anlama Geliyor?

Muhtıra kelimesi günlük ve andıç anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda muhtıra kelimesi herhangi bir şeyi hatırlatmak ve uyarmak amaçlı yazılan yazı anlamına gelmektedir.

Muhtıra Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muhtıra kelimesinin halk arasında bilinen genel anlamı bir devletin diğer devlete politik amaçlı gönderdiği uyarı yazısıdır.

Muhtıra TDK’ya Göre Sözlük Anlamı

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Muhtıra kelimesinin TDK sitesindeki anlamları:

- Günlük, andıç.

- Herhangi bir şeyi hatırlatmak amaçlı yazılan yazı.

- Bir devletin başka bir devlete politik yönden yollamış olduğu uyarı yazısı.