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Muhtarın görevleri nelerdir? Maddeler halinde sırasıyla muhtarın yetkileri

#Muhtar#Görev#Çalışma
Muhtarın görevleri nelerdir Maddeler halinde sırasıyla muhtarın yetkileri

Bir mahallede veya köyde en önemli görevlerden birisi muhtarlarda bulunmaktadır. Çünkü muhtarlar mahalle ve köylerin daha iyi bir hale gelmesi için çalışma yapan kişilerdir. Ayrıca muhtarlar seçim yapılarak görev yapan kişilerdir. Muhtarın görevleri nelerdir? Maddeler halinde sırasıyla muhtarın yetkileri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Muhtarlık görevini yapmak için özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler muhtarlık görevi için seçime girmektedir. Seçim sonrasında seçilen muhtar mahalle veya köyden sorumlu olmaktadır. Zaten her muhtar tek bir yerden seçime başvuru yapmaktadır. Oy çoluğunu alan kişiler muhtar olarak görev yapmaya başlarlar. Muhtarların ortak görevleri vardır ve görevleri yapmaları gerekmektedir.

 Muhtarın Görevleri Nelerdir?

 Köylerde veya mahallelerde yürütme görevini üstlenen kişilere muhtar adı verilmektedir. Muhtar olan kişi sorumlu olduğu bölgede görev yapmaktadır. Muhtarlar halk tarafından seçildiği için köy veya mahalle sakinleri adına çalışmalar yapmaktadır. Görevini layıkıyla yapan muhtarlar her seçimden başarı ile çıkmaktadırlar. Yani muhtarlık görevi son derece önemlidir.

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 En küçük idari birim olan muhtarlık görevini bir kişinin üstlenmesi gerekmektedir. Ayrıca muhtarların yanında ihtiyar heyetide olmak zorundadır. Muhtarların en asli görevi mahalle veya köyde her konuda düzeni sağlamaktır. Yani yerleşim bölgesinde yapılacak bir çalışma olduğu zaman muhtarların haberi olmaktadır. Bunun yanında vatandaşın nüfus, çevre temizliği, yardım ve buna benzer konularına muhtar yardımcı olmaktadır. Bir başka deyişle muhtarın çok sayıda görevi bulunmaktadır.

 Maddeler Halinde Sırasıyla Muhtarın Yetkileri

 Muhtarın birçok yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkilerin her biri ayrı bir öneme sahiptir. Tabi bazı görevlerin daha önemli olduğu da görülmektedir. Muhtarlık yapacak olan kişilerin görevlerini iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaşta muhtarın görevlerini iyi bilirse bir sorunu olduğu zaman muhtara daha bilinçli olarak gidebilir.

 - Köylerde yol, çeşme ve buna benzer ihtiyaçların yapılması için yerel yönetime bilgilendirme yapmak,

- Yapılan çeşme, yol ve bunlara benzer ihtiyaçlar sonrasında bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapılması için çalışmalar yapmak,

 - Hükümetten gelen çeşitli bildirileri halka açıklamak ve anlatmak,

 - Köydeki ortak işlerin yapılması için organize yapmak ve uygulamak. Köyün gelişimi için bu organize çok önemlidir.

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 - Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına katılmak,

- Seçmen kağıtlarını çıkarmak ve halka ulaştırmak,

 - Görev yapılan bölgedeki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek devletten destek almalarını sağlamak

 - Bulaşıcı hastalık ve bunlara benzer kötü durumlarda gerekli müdahalelerin yapılması için sağlık kurumlarına haber vermek,

 - Köy sınırları içerisindeki düzeni ve dirliği sağlamak,

 - Köylerde yaşanan evlilik, ölüm ve bunlara benzer durumlarda kişileri kayıt altına almak,

 ​​​​​​- Mahallede yapılacak olan birçok konu hakkında halka bilgi vermek.

 Muhtarların görevlerine baktığımız zaman çok sayıda görevleri olduğu görülmektedir. Bu görevlerin hepsi de son derece önemlidir. Özellikle muhtarın bulunduğu bölgede düzeni sağlaması devlete büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Sonuçta devlet köylerde veya mahallelerde her bireyi takip edemez. Yani kimin neye ihtiyacı olduğu veya bölgede neyin eksik olduğu kolaylıkla bilinmez. Bundan dolayı muhtarlar devreye girerek bu tarz işleri takip ederler. Ayrıca takip edilen işler gerekli birimlere bildirilerek çözüm bulunması sağlanır. Bunu yapmak için muhtara ihtiyaç bulunmaktadır.

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 Muhtarlar eskiden daha fazla görevle meşgul olmaktadırlar. Ancak teknolojinin gelişimi ve ortaya çıkan yenilikler muhtarların görevlerini azaltmıştır. Muhtardan alınan birçok evrak artık internet üzerinden kolayca alınmaktadır. Tabi bu durum muhtarların önemini kaybetmesine neden olmamıştır. Muhtarlar halen önemli görevleri yapmakla sorumlu olan kişilerdir.

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#Muhtar#Görev#Çalışma

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