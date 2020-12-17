Muhtar nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Muhtar olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Resmi kurum olarak da muhtar birçok farklı işleme yapabilmektedir. Bireysel olarak mahalle açısından vatandaşların işlerini yerine getirme noktasında ön plana çıkıyor. Bu işler duruma bağlı olarak yetki basında değişkenlik göstermektedir.

Muhtar Nedir?

Kelime anlamı üzerinden ele alındığı zaman muhtar, ‘seçilmiş kişi’ şeklinde ifade edilir. Genel olarak bir köy veya bir mahallenin yönetiminden sorumlu kişi olarak ele alınmaktadır. Köy ve mahalleler için tüzel kişiliği ele alırken, 5 yıllık bir görev süreci bulunmaktadır. Bölgedeki mahalle veya köy halkı tarafından seçimle gelen muhtar, azaları ile beraber gerekli görevleri yerine getirir.

Muhtar Ne İş Yapar?

Tüzel kişilik olarak resmi kapsamda muhtar, belli bir mahalle veya köyün etki dahilinde kurumsal işleri yerine getirir. Aynı zamanda yasaları halka duyurulması ve yerel olarak devlet üzerinden işlerin yapılmasında da ön plana çıkmaktadır. Mahalle veya köy halkı sakinlerinin işlerini tamamlar.

Muhtar Nasıl Olunur?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 25 yaşını tamamlamış her birey muhtar olabilir. Seçim üzerinde ilgili köy veya mahalle sakinlerinin verdiği oylar üzerinden en çok oyu toplama ile beraber muhtar olunur. Ülke çapında belediye seçimleri ile beraber aynı zamanda gerçekleştirilir. Ayrıca kişinin muhtar olabilmesi için mutlaka ilgili mahalle veya köyde 6 aydan fazla süreyle ikamet ediyor olması gerekir.

Muhtar Olma Şartları

Muhtar olabilmek için öncelikle T.C. vatandaşı olunması gerekir. Aynı zamanda bireyin 25 yaşın üzerinde olması gerekmektedir. Diğer yandan muhtar olabilmek için en önemli şartlar içerisinde, ilgili köy veya mahallede en az altı ay süreli ikamet etmektir. Ayrıca yüz kızartıcı herhangi bir işe karışmamış ve adli sicil kaydı bulunmamış olması gerekir. Bu kriterleri taşıyan kişiler seçim zamanı adaylığını koyarak en fazla oyu almak suretiyle muhtar olabilir.

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

5 yıllık görev süresi içerisinde 4 tane aza ile beraber muhtar belli başlı bazı görevleri yerine getirir.

- Bireysel olarak köy ve mahalledeki sakinlerin kurallar nezdinde ilgili ikamet işlerini gerçekleştirmek.

- Yol ve çeşme gibi farklı ihtiyaçları ilgili kurumlara bildirmek.

- Merkez yönetim üzerinden bir temsilci olarak, kanun nezdinde gerekli hükümet uygulamaları ve yönetmelikleri bölge halkına duyurmak.

- Seçim dönemleri içerisinde sandık seçim kurullarında bulunmak.

- Asker çağına gelmiş kişilerin çizelgelerini bildirmek.

- Seçim listeleri askıya asmak ve gerekli seçim kağıtlarını sunmak.

- Salgın hastalıklar ve benzeri durumlar karşısında anında ilgili kurumları bilgi vermek.

- Bölgesi'nde yer alan yardıma ihtiyacı olan kişiler için, devlet üzerinden onlara destek sağlamak.

Muhtar Maaşları

Muhtar maaşları 2000 TL ile 2600 TL arasında farklılık göstermektedir. Genel olarak ortalama maaş 2000 TL iken, yapılan primler ile beraber 2.500 TL'ye kadar çıkmaktadır. Bazı bölgelerde 2500 TL veya 2.600 TL gibi miktarlar ön plana çıkabiliyor.

Muhtar İş İmkanları

Muhtar genel olarak köy ve mahallelerde görev yapmaktadır. Yani iş imkanı belli ve standart bir yapıya sahiptir. Her şehirdeki farklı köy ve mahalleleri üzerinden, yapılan seçim ile beraber görevinin başına geçerek 5 yıllık görev süresi boyunca farklı işlerini yerine getirir. Görev süresi sona erdiğinde tekrar seçim gerçekleşir.