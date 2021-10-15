Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 18-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 18-20 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI