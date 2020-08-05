Mühendis değil, tekniker arıyoruz

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, “İnşaat mühendisi çok ama inşaat teknikeri yok. Elektrik mühendisi çok ancak elektrik teknisyeni yok. Mali müşavirlerin sayısı ihtiyacın çok üstünde gelin görün ki ön muhasebeci bulmakta sıkıntı çekiyoruz” dedi. Ekinci şöyle devam etti:

HAYALLER MASA BAŞI

“Ne yazık ki ülkemizde herkes kendini masa başında hayal ediyor. Toplumda herkes mühendis, doktor, avukat olmak istiyor. Oysa çok farklı meslekler var. Kuşkusuz ki katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde eğitimin niteliği çok önemli ancak bu herkesin illa ki üniversite okuması gerektiği şeklinde yorumlanmamalı. Mühendise ihtiyacımız var ancak teknikere, teknisyene de ihtiyacımız var. Öğrencilerimiz ülke gerçeklerine uygun tercihlerde bulunsunlar. Gençlerimizin her sektörde aranan eleman olmalarını isteriz. Örneğin, inşaat mühendisi çok ama inşaat teknikeri yok. Elektrik mühendisi çok ancak elektrik teknisyeni yok. Mali müşavirlerin sayısı ihtiyacın çok üstünde gelin görün ki ön muhasebeci bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla çok iyi bir üniversiteye girme imkânları yoksa bu mesleklerle ilgili yüksekokulların tercih edilmesinde fayda var.”