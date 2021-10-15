Muhatap ne demek, ne anlama geliyor? Muhatap kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Muhatap ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Muhatap olmak kelimesi ise, biri tarafından azarlanmak ya da rütbece daha yüksek bir kişi tarafından uyarılmak anlamına gelir.
Muhatap Ne Demek?
Muhatap Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Muhatap kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Konuşulan, muhabbet edilen ya da fikir alışverişinde bulunulan kişi
İkinci Anlamı: Osmanlı sarayında, ayda bir kez gerçekleştirilen derslere katılan müderris
Örnek Cümle:
''Senin yüzünden muhatap olduğum insanlara bir bak.''
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