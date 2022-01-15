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Muhatap nasıl yazılır? Muhatap kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Muhatap Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Muhatap nasıl yazılır Muhatap kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Okunuşu ile beraber yazımı üzerinden en çok hata yapılan kelimelerden biri muhatap sözcüğüdür. Özellikle fazladan bir sessiz harf eklemesi ile beraber yazım hatasının meydana geldiğini söylemek mümkün. Peki, Muhatap nasıl yazılır? Muhatap kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilenler.

 

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Kendisine söz söylenilen kimse olarak muhatap kelimesi kullanılmaktadır. Kişi için değerlendirilen bu kelime günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda çok fazla yazım hatası yapılan bir sözcük olarak da öne çıkıyor. Sadece yazım hatası değil aynı zamanda okuma hatası üzerinden de kullanıldığını ifade etmek gerekir.

Muhatap Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı ve okunuşu ‘muhatap’ olarak öne çıkar. Genelde bu kelime üzerinden yaşanan yazım hatası ‘muhattap’ biçiminde öne çıkmaktadır. Yani iki tane, ‘t’ harfinin yazılması ile beraber hata yapılır. Bu hata doğal olarak okumak üzerinden de problem yaratmaktadır. O yüzden Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit muhatap şeklinde ifade edilmektedir.

Muhatap Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türkçede en çok merak edilen kelimeler içerisinde muhatap kelimesi gelmektedir. Ancak birçok kişinin bildiği aksine bu kelime Türk Dil Kurumu üzerinden muhatap şeklinde yazılmaktadır. Yani yazım üzerinden sadece bir tane, ‘t’ harfi kullanılmaktadır.

‘’Seninle muhatap olmak istemiyorum.’’

Bu şekilde öne çıkan yazımı ile beraber hata olmadan kullanılabilir. Aynı zamanda yazım hatası ile beraber Okuma hatası da bu şekilde giderilebilir.

 

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#Muhatap Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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