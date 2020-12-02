Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde genel bilanço tablolarından ziyade şirketlerin veya bireylerin vergi beyannamelerini hazırlarken dikkat etmesi gereken kanun ve kurallar üzerine eğitim veren biri bölüm olmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şirketlerin içerisinde bulunan muhasebe-finans departmanlarında kendine yer bulan bölüm, vergilendirme sistemlerinin ve kanunlarının detaylı olarak öğretildiği bir öğretim programı olmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Nedir?

Muhasebe disiplin içerisinde özellikle vergilere odaklanan akademik bir disiplin olmaktadır. Vergi politikaları ve prosedürleri başta olmak üzere vergi mevzuatı, muhasebe programları ve iş operasyonları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir öğretim programı olmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün yükseköğrenim programları içerisinde yer almasındaki asıl sebebi muhasebe içerisinde vergi uygulamalarının apayrı ve geniş anlamdan özelliklere sahip olması olmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler muhasebe meslek elemanı unvanı almaktadırlar. Dolayısıyla şirketlerin ya da kurumların muhasebe ve finans departmanlarında kalifiyeli vergi uzmanları olarak görev yapmaktadırlar.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler vergiyi muhasebecileri olarak işletmelerde kendilerine pozisyon bulmaktadırlar. Bu pozisyonda yer alan mezunların görevleri ise müşterilerinin veya işverenlerinin vergi yüklerini hesaplamam konusunda onlara yardımcı olması olmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Kaç Yıllıktır?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından üniversitelerin ön lisans eğitimi veren yüksek okulları altında öğretimlerin sürdürmektedir. Diğer bir deyişle bu bölüm 2 yıllık olmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

​​​​​​Vergi uygulamaları bölümünde eğitim görmek isteyen öğrenciler yükseköğretim kurulunca yapılan üniversite giriş sınavlarında gerekli puanları alması gerekmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü İngilizce midir?

Meslek yüksekokulları içerisinde eğitim veren bölümün öğretim dili Türkçe olmaktadır.

​​​​​Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümüne giriş yapabilmek için liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin muhatap olacakları bölüm dersleri şunları olmaktadır:

İktisata giriş,

Hukuka giriş,

İşletme bilimine giriş,

Muhasebe prensipleri,

Bilgisayar bilimine giriş,

Davranış bilimi,

Türk vergi sistemleri,

Maliyet muhasebesi,

Bilgisayarlı muhasebe,

Vergi hukuku,

Finansal yönetim

İşletme hukuku,

İşletme yönetimi,

Mali tablo analizi,

İktisat,

İnsan ilişkileri,

Finansal muhasebe,

Bilgisayar uygulamaları,

Kantitatif yöntemler,

İşyeri uygulaması

Finansal analiz,

Yönetim muhasebesi,

Bilgisayarlı muhasebe,

Sermaye piyasaları ve menkul kıymetler yatırımlarının yönetimi,

Muhasebe denetimi.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Vergi ve muhasebe konusunda 2 yıllık eğitimi tamamlamış olan mezunlar aşağıdaki alanlarda istihdam edilebilmektedirler;

Mali Mali müşavirlik bürolarında imza yetkisi olmadan muhasebe elemanı olarak,

Uluslararası ticaret firmalarının finans ve muhasebe bölümlerinde,

Finans kuruluşlarında,

Muhasebe bürolarında imza yetkisi olmadan muhasebe elemanı olarak,

Bankalarda,

Vergi dairelerinde,

Mal müdürlüklerinde,

Tüm şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan kişiler gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında muhasebe ve finans departmanlarında kendilerine pozisyon bulabilmektedirler. Eğer mezunları tercih ederlerse açık öğretim fakültelerinin 3 sınıfından lisans tamamlama programlarına geçiş yaparak pozisyonlarını yükseltebilmektedirler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölümlere eğitim programları içerisinde yer veren üniversiteler şu şekilde sıralanmaktadır:

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

İzmir ekonomi Üniversitesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi,

Başkent Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi,

İstanbul Medipol Üniversitesi,

Marmara Üniversitesi,

İstanbul Gedik Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,

Nişantaşı Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Ufuk Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi,

Bursa Uludağ Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Çukurova Üniversitesi,

Akdeniz Üniversitesi,

19 Mayıs Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Mersin Üniversitesi,

Sakarya uygulamalı bilimler Üniversitesi,

Kocaeli Üniversitesi,

İnönü Üniversitesi,

Balıkesir Üniversitesi,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

Dicle Üniversitesi,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,

Trakya Üniversitesi,

Harran Üniversitesi,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Fırat Üniversitesi.