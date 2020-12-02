Muhasebe Ve Denetim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Muhasebe ve denetim bölümü tüm zamanların en çok tercih edilen bölümlerinden birisidir. Muhasebe ve denetim hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır ve oldukça popüler bir meslektir. Önemli iş olanakları ve imkanlarıyla öğrenciler sıklıkla bu bölümü tercih etmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Muhasebe, finansal işlem ve durumların analiz ve değerlendirilmesi ile ilgilenmektedir. Denetim ise, finansal kayıtların, tabloların ve durumların muhasebeye uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ile ilgilenmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Nedir?

Muhasebe ve denetim bölümü, şirket ya da kurumların iç kontrollerinin sağlanması, finansal verilerin yorumlanması, parasal işlemlerin sınıflandırılıp analiz edilmesi çeşitli sahtekarlık durumlarının kontrol edilip tespit edilmesi ve muhasebeye uygunluk durumunun kontrol edilmesini sağlamakta olan meslek dalına denmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümünün Amacı Nedir?

Muhasebe ve denetim bölümünün amacı kurum ya da şirketlerin parasal işlemlerini analiz eden, sahtekarlık durumlarını tespit eden, olağandışı gelişen durumlar için finansal verileri yorumlayan, muhasebe ilkelerine ters durum olup olmadığını kontrol eden elemanlar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Muhasebe ve denetim bölümü mezunu, şirketlerin finansal ve parasal durumlarının takibini gerçekleştirerek ve mali tabloları inceleyerek devletin ilgili birimlerine bilgileri iletmekle görevlidir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Kaç Yıllıktır?

Muhasebe ve denetim bölümü 4 yıl süreli olup lisans eğitimi vererek ilgili fakültelerde eğitim vermektedir. 4 yıllık eğitim 8 yarıyıl dersleri olarak görülmektedir ve öğrenciler bu derslerden başarı ile geçtiğinde mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Muhasebe ve deneyim bölümü okumak için öncelikle bu bölüme ve mesleğe ilgili olup sevmesi gerekmektedir. Bu aşamayı geçtikten sonra aşamalı üniversite sınavlarına girip tüm sınavları ilgili bölüme yetecek kadar başarı ile tamamlamak gerekir. Daha sonra ise hangi üniversite isteniliyorsa tercih yapılarak eğitim görülmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Muhasebe ve denetim bölümü öğretimi üniversitelerin eğitimlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı üniversitelerde İngilizce olarak eğitim görülürken bazı üniversitelerde ise farklılık olabilmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Muhasebe ve denetim bölümü, ilgili sınav olan YKS ile temel ve alan yeterlilik sınavlarından başarı ile geçen öğrencileri almaktadır. Temel ve alan yeterlilik sınavından bölüme yeterli olan puan alındığı taktirde öğrenciler tercih yaparak bu bölüme yerleşebilir. Bölümün puan türü ise eşit ağırlık olmakla beraber bu puan türüne göre seçim yapılmalıdır.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde eğitim görecek öğrenciler;

* Genel Muhasebe

* Vergi Hukuku

* Türk Vergi Sistemi Ve Uygulaması

* Şirketler Muhasebesi

* Finansal Yönetim

* Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

* Maliyet Muhasebesi

* Genel Ekonomi

* Finansal Tablolar Analizi

* Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

* Banka Ve Sigorta Muhasebesi

* Ticaret Hukuku

* Mesleki Sorumluluk Ve Etik

* İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

* Genel İşletme

* Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

* Ticari Matematik

* Hukuka Giriş

* Temel Bilgi Teknolojileri

* Seçmeli Dersler

* Muhasebe Meslek Hukuku gibi dersleri göreceklerdir.

Muhasebe e Denetim Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Muhasebe ve denetim bölümünün iş imkanları ve olanakları oldukça fazladır. Mezun olan öğrenciler kamu ya da özel sektör içerisinde her türlü kuruluş ya da kurumda muhasebe bölümlerinde iş imkanı bulabilmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Muhasebe ve denetim bölümü çalışma alanları;

* Çeşitli Mali Müşavirlik Ofisleri

* Kurumların Taşra Teşkilatları

* Uzman Ve Müfettiş Memur

* Maliye Bakanlığı

* Özel Sektör

* Kamu

* Belediye

* Kurum Ve Bakanlık

* Özel Şirket İçi Muhasebe Departmanları

Muhasebe ve Denetim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

* İstanbul Okan Üniversitesi ( Vakıf - Burslu ve İndirimli )

* İzmir Ekonomi Üniversitesi ( Vakıf - Burslu ve İndirimli )