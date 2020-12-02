Muhasebe Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Muhasebe bölümü birçok kişinin okuduğu bölümlerden bir tanesidir. Çalışma alanı oldukça geniş olan muhasebe bölümünde mezun olan kişiler hangi alanlarda çalışabileceklerini merak eder. Bu sebeple muhasebe ve vergi uygulamaları okuyan kişiler mezun olduklarında alacakları ücret, mezuniyet koşulları, okulda görecekleri dersler, okulun kaç yıl olduğu ile ilgili detayları öğrenmek ister. Öğrenmek istediği detayları araştırmaya girişir.

Muhasebe Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?

Muhasebe bölümü okumak isteyen kişiler TYT sınavına girerek 2 yıllık olan bölüme girmeye hak kazanır. Birçok öğrenci tarafından tercih edilen muhasebe ve vergi uygulamaları mezunların çalışma alanları çok geniştir. Kamuda ve özel sektörde çalışma imkânına sahip olan muhasebe bölüm mezunları şirketlerde vergi ya da muhasebe alanlarında iş yapabilir. Muhasebe bölümleri mezunu olan kişiler Mali Müşavirler yanında çalışabilir.

Muhasebe Bölümü mezunları kendine ait bir büro açmak istiyorsa öncelikle 2 yıllık bitirdiği bölümünün üzerini tamamlayarak 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmektedir. Daha sonra serbest muhasebeci olabilmek amacıyla girdikleri sınavdan da başarılı olarak Mali Müşavirlik stajına başlayabilir.

Muhasebe Bölümü Okumak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Muhasebe bölümü 2 yıllık bir önlisans bölümü olarak karşımıza çıkar. Milyonlarca gencin sınava girdiği ülkemizde üniversite sınavına hazırlanan gençler muhasebe ve vergi uygulamaları okumak konusunda düşüncelere kapılır. Öğrencilerin muhasebe bölümünü seçmesinin en büyük sebebi ise AYT sınavına girmeden sadece TYT sınavıyla bu bölüme girebilme durumunun olmasıdır. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olan kişiler kamuda ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptir.

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları İş İmkanları

Muhasebe bölümü çalışma alanı oldukça geniş olan bir bölümdür. Hem kamuda hem özel sektörde çalışma imkanı bulunan muhasebe bölümü mezunları için kamuda çalışmanın şartı ise KPSS'ye girmektir. Ancak talebin çok olmasından dolayı özellikle kamuda çalışmak isteyen kişiler yüksek puanlarla kamuya yerleşebilir. Bu sebeple muhasebe bölümlerinin özel sektörde iş bulma imkanı daha yüksektir.

Muhasebe Bölümü Mezunları Çalıştığı Alanlar Nelerdir?

Muhasebe Bölümü Mezunları Muhasebe Bürolarında

Mali Müşavirlik Bürolarında

Bankalarda

Sigorta Şirketlerinde

Ticari İşletmelerde

Finans Kuruluşlarında

Defterdarlık

Mal Müdürlükleri

Maliye Bakanlıkları

Vergi Dairelerinde çalışabilir.

Muhasebe Bölümü Mezunları Maaşları

Muhasebe bölümünden mezun olan kişiler oldukça geniş çalışma imkânına sahip olsa da bu bölüm maaş konusunda sıkıntıları olan bölümlerden bir tanesidir. Bölüm mezunu olan kişilerden öncelikle tecrübe istenmektedir. Tecrübeli olmayan kişiler için düşük maaşla işe başlama durumu söz konusudur. Ancak hemen hemen her bölümüne olduğu gibi muhasebe bölümünden mezun olan kişilerin de kendini geliştirerek ve deneyim sahibi olduktan sonra maaşları yükselmektedir. Ortalama olarak muhasebe mezunu kişiler 3500 ile 4000 TL arasında maaşlarla çalışmaktadır.

Muhasebe Bölümü Dersleri

Muhasebe bölümü dersleri özellikle ekonomi ile alakalı dersler olduğu için bu bölüm mezunları ekonomi ile ilgili alanlarda çalışır. Muhasebe bölümü öğrencileri:

1.Yıl 1. Dönemde Aldıkları Dersler:

Muhasebe Ve Hukuk

İktisata Giriş 1

Bireyler Arası İletişim

Genel Muhasebe

Yabancı Dil

Genel İşletme

Yıl 2. Dönem

İktisata Giriş

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Genel Muhasebe

Ön Muhasebe Yazılımları Kullanımı

Yabancı Dil

Örgütsel Davranış

Yıl 1. Dönem

Türk Vergi Sistemi

Envanter Ve Bilanço

Muhasebe Denetimi

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Türk Dili

Genel Vergi Hukuku

Yıl 2. Dönem

Ticaret Hukuku

Maliyet Analizleri

Türk Dili

Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi

Şirketler Muhasebesi dersleri görülmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden 4 Yıllığa Geçiş İmkanı Var mı?

Muhasebe bölümü 2 yıllık bir önlisans bölümü olduğu için bu bölümü tamamlayanlar 4 yıllık bir bölüme geçme şansına sahiptir. Dikey geçiş sınavıyla muhasebe bölümü mezunlarının geçeceği bölümler vardır.

İktisat işletme Lojistik ekonomi muhasebe ve denetim muhasebe ve finans yönetimi gibi bölümlere 4 yıla geçme imkanları bulunmaktadır.

Muhasebe Bölümü Olan Üniversiteler

Ülkemizde bulunan neredeyse tüm üniversitelerde muhasebe bölümü bulunmaktadır. Özellikle 2 yıllık ön lisans bölümü olduğu için her üniversitenin 2 yıllık bölümleri arasında en yaygın olarak bulunan bölümlerden bir tanesi de muhasebe bölümüdür. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettiği ve en çok okunan bölümler arasında yer aldığı için de birçok kişi bu bölümde okumayı tercih etmektedir.