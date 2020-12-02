Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Muhasebe kelimesi, hesap görme ve hesaplama anlamında kullanılan bir kelimedir. Muhasebeci ise hesap işleri ile uğraşan kimsedir.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Nedir?

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü; muhasebe, danışmanlık, iş analizlerinin saptanması ve yönetilmesi ve denetim başta olmak üzere muhasebeye odaklanmış akademik çalışanlar yetiştirmektir.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümünün Amacı Nedir?

Muhasebe Bilgi Sistemlerinin pek çok tanımı olmasına rağmen, bu tanımlamaların ortak noktası işletmenin iç ve dış finansına ve faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yapılan planlama ve denetlemeleri sağlamaktır.

Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümünün amacı, işletme içi eylemlerde nakit akışının raporlanmasını sağlamak, işletmenin varlıkları üzerinde koruyuculuk işlevini yerine getirmek ve zamanla meydana gelen değişimlerin finansal durumuyla ilgili taraflara bilgi sağlamaktır.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapsamında 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüme girebilmek için Eşit Ağırlık puan türünün yüksek olması gerekmektedir. Bölüm şu an yalnızca Uşak Üniversitesi’nde yer almaktadır.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümüne girmek isteyen öğrencilerin Matematikle ilgili olması gerekmektedir. Sayısal yönünün iyi olması, hesap işlerinden anlaması, Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi, finans ve ticaret hukuku gibi konularda bilgili ve bu konulara ilgili olması gerekmektedir.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra;

Hesaplama işlemlerine yatkın, çeşitli oranları ezbere bilen ve hesaplamaları ezbere yapabilen,

Ofis ortamında oturarak çalışmaktan sıkılmayacak ve takip sağlayacak,

İşlerini planlı ve programlı bir şekilde yapabilen,

Düzenli ve titiz,

Görsel ve işitsel algıları yüksek,

Algılama ve dikkat yeteneğine sahip,

Destekleyici ve güvenilir,

Sözlü ve yazılı iletişime açık olmak,

Kendini doğru bir şekilde ifade edebilen,

Gözlemci ve çalışmayı seven,

Anlayışlı ve sabırlı olabilen,

Alanında ve çalışacağı sektörde yenilikleri takip edebilen,

Sorumluluk sahibi kişiler bu bölümü tercih edebilirler.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Öğretimi Dili Nedir?

Bölümde eğitim dili Türkçedir. Fakat sağlık sektöründe yer aldığı için Latince ve Yunanca kelimelere de yer verilerek, terimlere hakim olmak gerekmektedir.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Muhasebe Bilgi Sistemleri pek çok öğrenci tarafından tercih edilen bir bölümdür. Öğrenciler bölüme, Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testleri sonuçlarına bakılarak Eşit Ağırlık puanlamasına göre alınmaktadır. Bu yıl bölüm dolmadığı için Yüksek Öğretim Sınavı’nda Eşit Ağırlık puanınızı yüksek tutarak tercihlerinize yazabilirsiniz. Belli bir taban puanı şu an için yoktur.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin göreceği dersler;

Hukukun Temel Kavramları,

Mikroekonomi,

Makroekonomi,

Uygulamalı Maliyet Muhasebesi,

IFRS ve Uluslararası Denetim Yönetmelikleri,

Bilgi Sistemleri,

İş Hukuku,

Finansal Raporlama,

Ticaret Hukuku,

Vergilendirme,

Türk Vergi Sistemi,

Sözleşme Hukuku,

Veritabanı Yönetimi

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri Nelerdir?

2 yıllık Maliye, Muhasebe, Ekonomi, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği gibi bölümlerden mezunu olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’ndan Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümüne geçiş yapabilirler.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümünün Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Muhasebe bölümleri en çok mezun veren bölümler olmasına rağmen iş olanakları da fazladır. Kurumsal her firmanın ve özel şirketlerin zorunlu olarak bir muhasebeciye ihtiyacı vardır. Mezunlar hem özel şirketlerde hem de KPSS sınavına girerek devlette memur olarak çalışabilirler. Diğer yandan Mali Müşavirlik ofislerinde, belediyelerde, taşra teşkilatlarında, üniversitelerde, bankalarda, denetim firmalarında, finans departmanlarında da iş olanağı bulabilirler.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Ne İş Yapar?

Muhasebe Bilgi İşlemleri uzmanı genel olarak çalıştığı işletmenin muhasebe bilgi sistemini kurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda işletmenin; vergi, finans ve bankacılıkla ilgili tüm hesaplamalarını yaparak fiş ve faturaları kaydeder. Ayrıca;

İşletmenin faaliyetleri ve verileri toplayıp kaydeder,

Belgelerin korunması için denetleme ve dosyalama ile ilgili işlemleri yürütür,

İşletmenin ödemesi gereken vergi, harç ya da diğer ödemelerin gerçekleştirir,

Ödemeleri takip eder ve işletmenin maliye, müşteri ve banka ilişkilerini denetler,

İşletmenin yıl sonundaki mal varlığının değerlendirmesini yapmak için sayım ve ölçüm işlemlerini yapar,

İşletmenin yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını denetler.