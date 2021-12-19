Muharrer Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muharrer Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Muharrer kelimesi Arapça bir kelime olmasının yanında Osmanlıca olarak da eski dönemlerde kullanılmış tarihi birçok kayıtta muharrer kelimesi yer almıştır.

Muharrer Ne Demektir? Muharrer Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Muharrer kelimesi Arapçadan Türkçeye tercüme edildiğinde yazılı olan şey, yazılmış kaynak ve yazılı şekillerinde anlaşılmaktadır. Muharrer kelimesi Osmanlıca kullanılan muharrerat şeklinde kullanılmış ve birçok evrakta bu isim yer almıştır.

Muharrer kelimesi günümüzde ise özellikle hukuk alanında ve senet işlerinde kullanılan bir kelime olmaktadır. Örneğin emre muharrer senet kelimeleri içindeki muharrer kelimesi yazılı anlamı taşımaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Muharrer Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre muharrer kelimesi yazılmış, yazılı ve yazıya geçirilmiş anlamına gelen bir kelimedir. Muharrer kelimesi günlük hayatta çok az yerde kullanılmasının yanında tek başına kullanılmayan muhakkak bir isim ile beraber kullanılan bir kelime olmaktadır.

Muharrer kelimesi son zamanlarda sadece senet ve bono işlemlerinde yer alan belgelerin kişinin ismine yazılı olduğu ibaresini anlatan bir kelime olarak kullanılmaktadır. Muharrer tahrir olunmuş olarak da kullanıldığında ise yazılmış anlamına gelmektedir.