Muhannet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muhannet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yönetim istifa tezahüratlarıFenerbahçe-Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' tezahüratları!#Fenerbahçe
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Galatasarayda Fatih Terimden sert sözler Yanına kar bırakmayacağızGalatasaray'da Fatih Terim'den sert sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"#Galatasaray
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi#Süper Lig
Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu olduVakıfbank 4. kez dünya şampiyonu oldu#Vakıfbank
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Kocadan kritik uyarıCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca'dan kritik uyarı!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Görenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulunduGörenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulundu#Mersin
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay... Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Muhannet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muhannet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Muhannet Ne Demek#Muhannet
Muhannet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Muhannet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Muhannet, genellikle kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım alanı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Bu bakımdan Muhannet kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve buna göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, Muhannet ne demek? Muhannet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ye göre Muhannet kelimesinin sözlük anlamı nedir tüm detayları sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Muhannet, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Muhannet kelimesinin anlamı ise korkak, ödlek manasına gelmektedir.

 Muhannet Ne Demek?

 Muhannet kelimesi, etimolojik olarak ''muhannes'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada ödlek, namert anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi '' O çok muhannet bir adam'' dediğinde bahsettiği kişinin korkak, ödlek gibi manasını kastetmesi mümkündür.

 Muhannet Anlamı Nedir?

 Türkçede muhannet kelimesi gibi birçok Arapça kelime dilimize geçmiştir. Muhannet kelimesi namert, korkak, ödlek gibi manalara geldiği gibi iki büklüm yapmak, gevşetmek gibi manalara da gelmektedir.

 Ayrıca nankör, korkak, olmadık şeylere korkan, en ufak şeyden ödü patlayan kişilere muhannet denmektedir.

 TDK'ye Göre Muhannet Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Haberin Devamı

 Muhannet kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre namert, alçak ve korkak manasında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kadın yaradılışlı adam, ödlek anlamında da kullanılmıştır. Ayrıca bir diğer manası olarak vefasız manasında tezahür etmiştir.

 Muhannet Kelimesinin Örnek Cümle Kullanımı

 - Muhannete muhtaç olacağıma ölürüm daha iyi. ( Toplumda saygınlığı olmayan değersiz kişilerden medet ummak anlamında kullanılmış.)

 - O çok muhannet bir adammış sonradan anladım. ( Nankör, namert veya tüm manalara açık şekilde kullanılmış.)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhannet Ne Demek#Muhannet

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat