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Muhakkik Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muhakkik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Muhakkik Ne Demek#Muhakkik
Muhakkik Ne Demek, Ne Anlama Gelir Muhakkik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan muhakkik kelimesi tahkik sözcüğünden türetilmiştir. Tahkik, bir şeyi derinlemesine incelemek, gözlemlemek ve soruşturmak anlamına gelirken, muhakkik kelimesi gerçeği ortaya çıkarmak için inceleme ve araştırma yapan kimse demektir. Bu kelime tasavvufta terim anlamında kullanılır. Muhakkik ne demek, ne anlama gelir? Muhakkik TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Muhakkik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Araştırmacı 2- Soruşturmacı 3- Müdekkik 4- Müfettiş 5- Denetimci 6- Gözlemci

 7- Uzman 8- Kompetan 9- Üstat 10- Usta

 Muhakkik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 14.yüzyıldan beri kullanılmakta olan muhakkik kelimesinin sözlük anlamı tahkik edendir. Belli bir amaç doğrultusunda ya da kendisine verilen görevi yerine getirmek adına araştırma yapan yetkililere muhakkik denir. Bir olayın iç yüzünü soruşturan görevliler için de aynı kelime kullanılır.

 Tasavvufta ise, Allah'ın sıfatlarına, insanın yaratılış gayesine ve eşyanın hakikatine vakıf olan dervişlere muhakkik denir. Bazı tasavvufi eserlerde, muhakkik kelimesi insan-ı kamil sözcüğünün yerine kullanılır.

 Muhakkik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Muhakkik kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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 İlk Anlamı: Resmi bir soruşturmanın başındaki en yetkili kişi

 İkinci Anlamı: Kainatın sırlarına erişen ve fenafillah mertebesine ulaşan derviş

 Muhakkik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Olayı araştırması için şehir merkezinden bir muhakkik gönderecekler.''

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#Muhakkik Ne Demek#Muhakkik

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