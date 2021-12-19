Muhakkik Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muhakkik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Muhakkik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Araştırmacı 2- Soruşturmacı 3- Müdekkik 4- Müfettiş 5- Denetimci 6- Gözlemci

7- Uzman 8- Kompetan 9- Üstat 10- Usta

Muhakkik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14.yüzyıldan beri kullanılmakta olan muhakkik kelimesinin sözlük anlamı tahkik edendir. Belli bir amaç doğrultusunda ya da kendisine verilen görevi yerine getirmek adına araştırma yapan yetkililere muhakkik denir. Bir olayın iç yüzünü soruşturan görevliler için de aynı kelime kullanılır.

Tasavvufta ise, Allah'ın sıfatlarına, insanın yaratılış gayesine ve eşyanın hakikatine vakıf olan dervişlere muhakkik denir. Bazı tasavvufi eserlerde, muhakkik kelimesi insan-ı kamil sözcüğünün yerine kullanılır.

Muhakkik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Muhakkik kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Resmi bir soruşturmanın başındaki en yetkili kişi

İkinci Anlamı: Kainatın sırlarına erişen ve fenafillah mertebesine ulaşan derviş

Muhakkik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Olayı araştırması için şehir merkezinden bir muhakkik gönderecekler.''