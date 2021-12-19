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Muhaddis Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Muhaddis Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Muhaddis Ne Demek#Muhaddis
Muhaddis Ne Demek, Ne Anlama Gelir Muhaddis Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski dönemlerde kullanılan bir kelime olan muhaddis kelimesi hadisle uğraşan İslam alimleri için kullanılan bir kelime olmaktadır. Muhaddis kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup hadis ilmi ile uğraşan kimse olarak ifade edilmektedir. Muhaddis ne demektir ve ne anlama gelir? Türk Dil Kurumuna göre muhaddis kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Hadisler Hazreti Peygamberin söylediği sözler olarak İslami Kaynak olması bakımında çok kıymetli olmaktadır. Muhaddis ise hadis ilmi ile meşgul olan alim olarak kabul edilmektedir.

 Muhaddis Ne Demektir Ve Ne Anlama Gelir?

 Muhaddis kelimesi hadis ile meşgul olan kişi şeklinde Arapçadan Türkçeye tercüme edilen bir kelimedir. Muhaddis hadis ilmi ile uğraşan ve hadisler ile alakalı tüm bilgilere vakıf olan kimse olarak bilinmektedir.

 Hadis ilmi Hazreti Peygamberin döneminden bu yana değiştirilmeden bu zamana ulaşan hadisleri ve kaynaklarını bunları rivayet eden ravilerin kimler olduğunu araştırmayı da gerekli kılmaktadır.

 Muhaddisler hadis ilmi konusunda hadisleri konularına göre ve diğer özelliklerine göre sınıflandırma ve hadisleri araştırma görevini yapan kişilerdir. İslam kaynakları arasında bulunan hadislerin çok önemli kaynaklar olması ve en ince noktasına kadar araştırma yapılarak günümüze ulaşmaları sağlanmaktadır.

 Türk Dil Kurumuna Göre Muhaddis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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 Türk Dil kurumuna göre muhaddis kelimesinin sözlük anlamı hadis ilmi ile uğraşan kimse olarak bilinmektedir. Hadis ilminin kurallarına göre hadisleri derleyerek sınıflandırma işini yapan kişilerdir. Muhaddis olan kişiye hadis alimi de denilmektedir.

 

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